馬灣︱青嶼幹線改變寧靜小島漁村　九龍關石碑見證香港開埠歷史

馬灣原是寧靜的小島漁村，回歸前當局興建青嶼幹線，令馬灣有陸路交通連接市區。發展商看好馬灣的發展潛力，購入大量農地，興建大型私人屋苑「珀麗灣」。今天青馬大橋和汲水門大橋在馬灣橫空而過，昔日的鄉村已被密集的高樓大廈掩蓋，傳統景貌逐漸褪色。

（以下內容節錄自《時代見證:隱藏城鄉的歷史建築》。）



汲水門的急流

馬灣古名「銅錢洲」，「馬灣」之名相信源自島上的天后古廟。舊時村民稱天后為「阿媽」或「媽娘」（「媽」讀「馬」音），廟宇對出的海灣稱為「馬灣」，後來成為全島名稱，在天后古廟周邊形成的村落則叫馬灣村。

馬灣與大嶼山之間只一水之隔，最狹窄處不到500米，水流湍急，漁民稱之為急水門，後來改稱汲水門。天后古廟建於灣畔，面向汲水門，被認為有助保佑眾人航行平安。另外有人在汲水門最狹窄的兩岸豎立四塊「鎮流碑」，希望鎮壓水流，讓船隻順利通過。在馬灣的馬角咀和龍蝦灣各有一塊，上面刻了「南無阿彌陀佛」等字。

港府亦於1912年在馬灣以南的小島「燈籠洲」山上建了一座燈塔，為進出船隻導航，避免發生意外。燈籠洲燈塔已改為自動化操作，是香港現存五座戰前燈塔之一，2000年被列為法定古蹟。

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天后古廟和稅關

馬灣的天后古廟為兩進單開間結構，廟內最古老的文物是一塊由善信送贈的「藉賴鴻恩」牌匾，上款有「咸豐庚申年春季重修吉旦」等字，可見該廟建於1860年之前，是馬灣保存最悠久的建築物。

值得注意的是廟內有一些記載清代稅關的文物，包括「汲水門洋藥稅廠緝私拖船眾信等」在光緒三年（1877年）敬送的「共被洪恩」牌匾、「汲水門稅釐二號拖船眾等」於光緒十四年（1888年）敬送的「惟德是輔」牌匾，及「汲水門稅廠眾信」於光緒十二年（1886年）敬送的香爐，印證了馬灣稅廠人員曾到廟宇參拜和給予捐助。

清同治年間，粵海關在汲水門（馬灣）、長洲、佛頭洲和九龍城設立稅關，向進出香港商船所運載的鴉片和其他貨品徵收關稅，同時建立緝私船隊打擊海上走私活動。咸豐八年（1858年）中英簽訂《天津條約》，附約列明鴉片改稱洋藥，可以自由買賣。光緒十二年（1886年）中英簽訂《管理香港洋藥事宜章程》（亦稱《香港鴉片貿易協定》），批准鴉片在繳交稅款後可運入香港，或經香港運往其他地區。章程又授權中國海關總稅務司成立九龍關，接管粵海關在香港島外圍的四個關廠。九龍關於1887年成立，總部在皇后大道中16至18號銀行大廈二樓，由英國人摩根（M. T. Morgan）出任稅務司。

光緒二十三年（1897年）九龍關在馬灣興建新關廠，由於要在私人土地建路，英籍關員便向村民借地，並立「九龍關」石碑和「九龍關借地七英尺」石碑為證（圖1）。但一年後，英國租借界限街以北的新界土地，上述四個清廷關廠因位於英治範圍，因此停用，其後荒廢。村民保留了新關廠兩塊分開豎立的石碑，1990年馬灣鄉事委員會將兩碑合併置於鄉委會大樓外（圖2），加上文字說明供遊人參觀。但稅關遺址卻沒有得到適當保護，現今僅餘殘垣。

據學者研究，馬灣關廠四角曾豎立「九龍關」碑石，作為界定範圍。2020年11月有村民在馬灣舊村草叢發現其中一塊，告知古蹟辦。2021年4月此碑為外界得悉，但沒多久馬灣舊村便封閉進行修復翻新，令許多市民緣慳一面。碑石上刻有「九龍關」三字（圖3），但沒有年份，形狀較1897年的九龍關石碑細小，石質亦不同，可能屬於較早年代。

天后古廟和1897年的九龍關石碑已被評為三級歷史建築，會獲原址保留。附近有「梅蔚」二字石刻（圖4），何時刻鑿不詳。文獻提到景炎二年（1277年）帝昰與趙昺南逃時曾移駐梅蔚，但沒有詳述具體位置，故此眾說紛紜。有指梅蔚是大嶼山梅窩的舊稱，也有說是馬灣或青衣。古蹟辦已將稅關遺址和「梅蔚」刻石列為「具考古研究價值的地點」，希望日後能找到更多資料填補歷史空白。

馬灣的變遷與保育

馬灣村位於小島西端（圖5），對出的海灣曾停泊不少船隻，村中大街有茶樓、雜貨店、理髮店等，碼頭附近有暖水壺廠、膠鞋廠等，興旺一時。馬灣鄉事委員會大樓旁有馬灣婦孺健康院（1968年）、馬灣文化康樂中心（1978年）、馬灣老人中心暨庇護站（1988年）和兒童遊樂場，反映該村過去是島上村民的生活中心。

1990年代，當局計劃在馬灣村興建青馬大橋橋躉，遭村民反對。新鴻基在馬灣持有許多農地，便提出在島北建造新村屋，協助政府遷徙村民，並興建和營運非牟利的馬灣公園，以換取在東北角的農地興建大型屋苑「珀麗灣」。

古蹟辦在1993年發現東北角的農地（東灣仔北）有先民遺址，1997年聯同中國社會科學院考古研究所進行大規模考古發掘，涉及面積約1,500平方米，發現了19處新石器時代晚期（距今約四千年）墓葬和一處青銅時代早期（距今約三千五百年）墓葬的遺址，還找到先民居住遺跡、人骨和陪葬品，對研究華南地區史前居民的種族來源提供寶貴資料，因此被評選為1997年全國十大考古發現之一。可是現今遺址長埋私人屋苑之下，只能在博物館觀賞出土文物。

1997年政府與新鴻基達成合作協議，興建和營運馬灣公園，希望將馬灣打造成新的旅遊點。政府以象徵式地價批地，第一期的休閒設施有大自然公園、「挪亞方舟」和太陽館，分別於2007年、2009年和2012年啟用。第二期修復和活化馬灣舊村（包括山丘上的美經援村），翻新成藝術村，但由於有少數寮屋租戶未獲安置而拒絕遷出，結果拖延多年，至2021年3月底才與新鴻基簽立批地文件，正式開展工程，預計2024年完成。

書名：時代見證：隱藏城鄉的歷史建築

作者：陳天權

1980年代投身新聞界，先後在報章、電視台和雜誌工作。工餘期間經常出外旅行，足跡遍及五大洲約一百個國家，著有多本介紹中外文化的旅遊書籍。近20年前開始關注本地歷史、宗教、建築和風俗。2004年入讀香港大學建築系文物保護碩士課程，之後轉職專欄作家和自由撰稿人，推動歷史建築和風俗保育。

作者在香港大學和公開大學的專業進修學院擔任兼職導師，也是多個文化團體包括文化葫蘆、海濱文化導賞會和國際漫遊協會的顧問。近作有《被遺忘的歷史建築》（港島九龍篇）、《被遺忘的歷史建築》（新界離島篇）、《香港節慶風俗》、《香港歷史系列：穿梭今昔、重拾記憶》等。



【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】