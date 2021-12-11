Mirror經濟圈︱鏡粉為應援一擲千金　佔據廣告全因明星市場有空缺

撰文：大學線
出版：更新：

這天，金鐘一間快餐店外排起長長人龍，店鋪化身主題旗艦店，掛滿男子組合Mirror的海報，顧客只要購買指定套餐，就能換取「鏡仔卡」，食客又忙於替餐盒的包裝打卡。30歲出頭的嘉誼早上11點開賣時已經下單，二話不說買了兩個套餐。匆匆拿到餐桌後，像小孩拆玩具般着急，急不及待地將鏡仔卡的包裝拆開，希望成功抽到偶像Anson Lo卡。
Mirror成團三週年，掀起本地追星熱潮，「鏡仔」（Mirror成員）代言的廣告鋪天蓋地，上至名牌首飾，下至牙刷等生活用品，幾乎被Mirror包辦。一眾「鏡粉」（Mirror粉絲）為支持偶像，除了購買代言產品，更斥巨資為偶像租下戶外大型電視、巴士車身及碼頭巨型廣告版等應援，一擲千金，面不改容。
記者｜吳綽詩　編輯｜黃穎欣　攝影｜黃穎欣

嘉誼在銀行上班，今年7月被「神徒」（Anson Lo粉絲的統稱）舉辦的生日應援吸引，又透過電視劇認識「教主」（Anson Lo別名）。透過翻看Mirror演唱會的片段，被偶像的唱跳表現吸引，最終加入成為「神徒」。為了支持偶像，嘉誼平日購買耳機、護膚品、香水等亦會特意轉選偶像代言的品牌，短短三個月，她便花了萬多元購買代言品牌以及演唱會門票。

為偶像　千元買內褲

早前Anson Lo為內衣產品代言，品牌推出換領偶像明信片的活動。活動開始當日，有顧客一早排隊，分店贈品更被火速換罄。嘉誼平常不會買這個品牌的內衣，但為了換取明信片，活動當日亦趁午飯時間，到公司就近分店排隊購買男裝內褲，到達後已經有約二十人在排隊，需要輪籌。活動規定要買滿一千元換領明信片，因此她花約一千元買了數條內褲，送給丈夫作禮物。被問到老公是否喜歡，她猶疑一會後笑言：「他別無選擇。」但她覺得丈夫藉此機會收下不同禮物，也算是「福利」，丈夫收到禮物亦表示開心。

延伸閱讀：Anson Lo、Edan合體令媽媽也瘋狂　上緊playgroup都要落商場追星

+7

Mirror 六名成員12月舉行演唱會，但門票不會公開發售，粉絲只能在電訊商消費，累積積分換取門票，儲夠十萬分更可參與抽獎，換取在演唱會與偶像合照的機會。以十元港幣換取一分計算，粉絲需要消費滿一百萬港幣才可抽獎，引起網民嘩然。若不選擇以積分享換取，粉絲可透過購買或升級原有的寬頻服務換取門票。嘉誼為了觀賞六子演唱會，亦以八千元升級上網服務，成功換取兩張門票。她指，商戶有贈送線上音樂服務，自己平日亦會聽歌，對服務本來便有需要，只是因而轉用其他服務。至於門票值不值價，她表示：「應該這樣說，（自己）金錢上花費得起便可以，但若果（商品）很天價，支持不了亦支持，才是盲目。」

嘉誼追星時認識不少「神徒」，又不時與他們購物。通常在偶像出廣告翌日，他們就會馬上購買代言產品，讓廣告商知道粉絲的消費力：「我們都很會把握時間，因為要這麼快，廣告商才會覺得你是因偶像而買。多些粉絲買，就會變成有帶貨的效果，讓廣告商找他代言產品。」她曾與三位「神徒」一起購物，其中一位朋友以六萬元購入Anson Lo代言的手環，另一護士朋友亦斥四萬元買下耳環及頸鍊。除了購買商品，嘉誼亦受偶像影響，九月與一眾「神徒」報名參加了專教Mirror舞蹈的課堂，每周一次，上堂之餘更自行租地方跳舞，對嘉誼而言，「追星」的意義不止於購物，更令她認識到一班有共同喜好和目標的朋友，令原本生活苦悶、身為上班族的她重拾動力。

粉絲團自租廣告牌　團資為偶像應援

每逢「鏡仔」生日或推出新歌，都會有粉絲團租下廣告板為偶像宣傳，令Mirror的廣告四處可見，最為人熟知，Anson Lo後援會曾租下的尖沙咀碼頭大型廣告牌，月租近九萬元，不覆蓋車頂的雙層巴士廣告一個月的租金亦需近五萬元，而全車身雙層巴士廣告月租則接近六萬元。

也許下年兩架直升機掛橫額在天上，都有可能的！

Mirror成員江𤒹生（Anson Kong, 簡稱AK）的粉絲團幹事Angela打趣說道。今年10月AK生日，粉絲團希望能構思「史無前例」的應援活動，數百名「生粉」（江𤒹生的粉絲）參與集資，首次以六位數金額在朗豪坊租下展區舉辦偶像展覽，並派發手幅、明信片等生日應援物，又在旺角、尖沙咀等租下三個戶外大電視及兩個廣告牌為偶像慶祝，當中旺角的戶外電視廣告的月租需要近六萬元，有粉絲更獨自租下一塊廣告牌。

她指，現時粉絲團按應援計劃逐次集資，50元是一名粉絲的最低消費，通常每人最多付四位數，有數百名粉絲參與，令集資總額達六位數。而在生日應援時，有「生粉」一次過捐出五位數。幹事們每次都是「睇餸食飯」，決定應援規模。粉絲集資威力之大，吸引廣告商向粉絲團成員推銷廣告套餐。Angela表示，粉絲團的專頁在9月及10月，收到十多間廣告商的推廣訊息，例如推薦他們的場地以及平面廣告計劃，希望粉絲團租用和購買。

AK粉絲團目前有四名主要幹事及10至20人的工作團隊。除了總務、秘書、應援及技術支援這四個主要崗位維持日常運作，粉絲團更如一間小公司，分了不同部門去執行企劃，包括財政、活動、公關及聯絡、廣告及應援品、物流及訂貨等。例如今次生日展覽，除了聯絡商場、設計及設置場地，粉絲團還要準備申請臨時公眾娛樂牌照的文件，並聯絡Anson Kong及其自家品牌提供展品。粉絲團目前正計劃今個月推出會員制及網站，以類似網店形式，讓粉絲購買應援品及集資，賺得利潤全數用作日後應援：「現在閒閒地都幾十萬（應援開支），這樣可留待不時之需。」

延伸閱讀：MIRROR三週年｜12FC闊綽聯合應援極霸氣　彌敦道大型廣告牌響頭炮

+20

受偶像啟發辦慈善應援

Angela落力舉辦應援，全因三年前當初在《全民造星》十強拉票活動，被AK帥氣的外貌吸引，她形容當時：「一直望着他（AK），已經看不到其他十強（選手）。」為了讓更多人認識偶像，便決定與其他人一同成立粉絲團，以偶像成功衝去「紅館」獨唱為目標。雖然粉絲團工作辛苦， Angela在正職下班以後，幾乎24小時無休，每日要回覆粉絲團從各社交平台收到的私訊，亦要不時負責訂購應援品，舉辦活動訂場地亦需與商家協商，但看著粉絲人數上升，Instagram帳戶的粉絲人數由2019年的3000升至7.5萬人，應援活動走遍各區，都令Angela充滿成就感。她認為過程開心多於辛苦，亦能夠與偶像一起成長，Angela形容：「我學得更多時，他又行得更遠。」

Anson Kong曾聯絡粉絲團表示，「生粉」送的禮物已經很多，希望她們把錢捐出去。粉絲團受到偶像愛小動物的啟發，決定舉辦與動物有關的慈善活動，10月與流浪貓狗慈善團體合辦義工團。粉絲團負責收取捐款及收集貓狗糧食和日用品，再轉贈給慈善團體，為機構籌得近4萬6千元。Angela表示：「主要是老細（AK）帶領，他寧願「生粉」不要浪費金錢，實質去做幫助這個社會的事，比只送禮物給他更好。」

粉絲應援（大學線授權使用）

廣告人：Mirror填補本地偶像市場缺失

粉絲消費帶動Mirror廣告熱，根據廣告媒體監察公司admanGo的報告顯示，按2021年第三季廣告開支計算，前50名開支最高的品牌，有近3成有與Mirror合作。

從事廣告業20年、現於中型本地廣告公司擔任創意總監的Chi Chan，指Mirror現時「鋪天蓋地式」的廣告，保守估計佔廣告市場份額約六至七成。過往公司曾邀請姜濤參與廣告企劃，但現時若果再請姜濤，相信價錢翻一倍。對於最近Mirror廣告熱潮，他形容是「天時地利人和」，疫情令香港電子商務發展加快：「他們（偶像）可以透過社交媒體、數碼世界與你直接溝通互動」，對準年輕消費者。現時，有品牌透過邀請Mirror成員直播為粉絲的生活打氣，吸引粉絲到品牌的Facebook專頁觀看直播，而Mirror成員亦不時透過社交網站發佈廣告產品貼文，加大廣告效應。

Chi Chan表示，近年香港市場收窄，不少藝人轉戰較大的國內市場，令本地市場出現空缺，加上Mirror以團隊方式經營，既能以組合形式或個人為不同產品代言，覆蓋更大的廣告範圍，

獨立藝人未必能夠做到所有東西（代言所有產品），而（mirror）12個人就像一支球隊，可以互補不足。
MIRROR三周年︱鏡粉準備各式各樣應援　氣球花牌猶如夢幻樂園專訪｜MIRROR重燃香港追星熱潮　「ONE&ALL」演唱會12子逆流而上專訪│MIRROR新歌本來唔係《IGNITED》　Lokman：驚人唔識讀嗰個字樂壇已死？8首致鍵盤戰士的歌　Mirror〈Warrior〉以實力回應批評麥當勞Mirror鏡仔卡有方法揀閃卡？實測用iPhone可不開封透視包裝港男幫女友儲MIRROR鏡仔卡　一周食5日半麥炸雞　呻生飛滋兼增肥MIRROR三周年懶人包｜12子粉絲名稱？有幾多個A0？AK中文名點讀？Anson Lo銅鑼灣拍廣告獲近500粉絲到場力撐　趁空檔與神徒打招呼

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：Mirror經濟圈　應援消費熱潮

MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
邱傲然 Tiger
陳瑞輝 Frankie
大學線