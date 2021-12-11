Mirror經濟圈︱鏡粉為應援一擲千金　佔據廣告全因明星市場有空缺

這天，金鐘一間快餐店外排起長長人龍，店鋪化身主題旗艦店，掛滿男子組合Mirror的海報，顧客只要購買指定套餐，就能換取「鏡仔卡」，食客又忙於替餐盒的包裝打卡。30歲出頭的嘉誼早上11點開賣時已經下單，二話不說買了兩個套餐。匆匆拿到餐桌後，像小孩拆玩具般着急，急不及待地將鏡仔卡的包裝拆開，希望成功抽到偶像Anson Lo卡。

Mirror成團三週年，掀起本地追星熱潮，「鏡仔」（Mirror成員）代言的廣告鋪天蓋地，上至名牌首飾，下至牙刷等生活用品，幾乎被Mirror包辦。一眾「鏡粉」（Mirror粉絲）為支持偶像，除了購買代言產品，更斥巨資為偶像租下戶外大型電視、巴士車身及碼頭巨型廣告版等應援，一擲千金，面不改容。

記者｜吳綽詩 編輯｜黃穎欣 攝影｜黃穎欣



嘉誼在銀行上班，今年7月被「神徒」（Anson Lo粉絲的統稱）舉辦的生日應援吸引，又透過電視劇認識「教主」（Anson Lo別名）。透過翻看Mirror演唱會的片段，被偶像的唱跳表現吸引，最終加入成為「神徒」。為了支持偶像，嘉誼平日購買耳機、護膚品、香水等亦會特意轉選偶像代言的品牌，短短三個月，她便花了萬多元購買代言品牌以及演唱會門票。

為偶像 千元買內褲

早前Anson Lo為內衣產品代言，品牌推出換領偶像明信片的活動。活動開始當日，有顧客一早排隊，分店贈品更被火速換罄。嘉誼平常不會買這個品牌的內衣，但為了換取明信片，活動當日亦趁午飯時間，到公司就近分店排隊購買男裝內褲，到達後已經有約二十人在排隊，需要輪籌。活動規定要買滿一千元換領明信片，因此她花約一千元買了數條內褲，送給丈夫作禮物。被問到老公是否喜歡，她猶疑一會後笑言：「他別無選擇。」但她覺得丈夫藉此機會收下不同禮物，也算是「福利」，丈夫收到禮物亦表示開心。

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Mirror 六名成員12月舉行演唱會，但門票不會公開發售，粉絲只能在電訊商消費，累積積分換取門票，儲夠十萬分更可參與抽獎，換取在演唱會與偶像合照的機會。以十元港幣換取一分計算，粉絲需要消費滿一百萬港幣才可抽獎，引起網民嘩然。若不選擇以積分享換取，粉絲可透過購買或升級原有的寬頻服務換取門票。嘉誼為了觀賞六子演唱會，亦以八千元升級上網服務，成功換取兩張門票。她指，商戶有贈送線上音樂服務，自己平日亦會聽歌，對服務本來便有需要，只是因而轉用其他服務。至於門票值不值價，她表示：「應該這樣說，（自己）金錢上花費得起便可以，但若果（商品）很天價，支持不了亦支持，才是盲目。」

嘉誼追星時認識不少「神徒」，又不時與他們購物。通常在偶像出廣告翌日，他們就會馬上購買代言產品，讓廣告商知道粉絲的消費力：「我們都很會把握時間，因為要這麼快，廣告商才會覺得你是因偶像而買。多些粉絲買，就會變成有帶貨的效果，讓廣告商找他代言產品。」她曾與三位「神徒」一起購物，其中一位朋友以六萬元購入Anson Lo代言的手環，另一護士朋友亦斥四萬元買下耳環及頸鍊。除了購買商品，嘉誼亦受偶像影響，九月與一眾「神徒」報名參加了專教Mirror舞蹈的課堂，每周一次，上堂之餘更自行租地方跳舞，對嘉誼而言，「追星」的意義不止於購物，更令她認識到一班有共同喜好和目標的朋友，令原本生活苦悶、身為上班族的她重拾動力。

粉絲團自租廣告牌 團資為偶像應援

每逢「鏡仔」生日或推出新歌，都會有粉絲團租下廣告板為偶像宣傳，令Mirror的廣告四處可見，最為人熟知，Anson Lo後援會曾租下的尖沙咀碼頭大型廣告牌，月租近九萬元，不覆蓋車頂的雙層巴士廣告一個月的租金亦需近五萬元，而全車身雙層巴士廣告月租則接近六萬元。

也許下年兩架直升機掛橫額在天上，都有可能的！

Mirror成員江𤒹生（Anson Kong, 簡稱AK）的粉絲團幹事Angela打趣說道。今年10月AK生日，粉絲團希望能構思「史無前例」的應援活動，數百名「生粉」（江𤒹生的粉絲）參與集資，首次以六位數金額在朗豪坊租下展區舉辦偶像展覽，並派發手幅、明信片等生日應援物，又在旺角、尖沙咀等租下三個戶外大電視及兩個廣告牌為偶像慶祝，當中旺角的戶外電視廣告的月租需要近六萬元，有粉絲更獨自租下一塊廣告牌。

她指，現時粉絲團按應援計劃逐次集資，50元是一名粉絲的最低消費，通常每人最多付四位數，有數百名粉絲參與，令集資總額達六位數。而在生日應援時，有「生粉」一次過捐出五位數。幹事們每次都是「睇餸食飯」，決定應援規模。粉絲集資威力之大，吸引廣告商向粉絲團成員推銷廣告套餐。Angela表示，粉絲團的專頁在9月及10月，收到十多間廣告商的推廣訊息，例如推薦他們的場地以及平面廣告計劃，希望粉絲團租用和購買。

AK粉絲團目前有四名主要幹事及10至20人的工作團隊。除了總務、秘書、應援及技術支援這四個主要崗位維持日常運作，粉絲團更如一間小公司，分了不同部門去執行企劃，包括財政、活動、公關及聯絡、廣告及應援品、物流及訂貨等。例如今次生日展覽，除了聯絡商場、設計及設置場地，粉絲團還要準備申請臨時公眾娛樂牌照的文件，並聯絡Anson Kong及其自家品牌提供展品。粉絲團目前正計劃今個月推出會員制及網站，以類似網店形式，讓粉絲購買應援品及集資，賺得利潤全數用作日後應援：「現在閒閒地都幾十萬（應援開支），這樣可留待不時之需。」

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受偶像啟發辦慈善應援

Angela落力舉辦應援，全因三年前當初在《全民造星》十強拉票活動，被AK帥氣的外貌吸引，她形容當時：「一直望着他（AK），已經看不到其他十強（選手）。」為了讓更多人認識偶像，便決定與其他人一同成立粉絲團，以偶像成功衝去「紅館」獨唱為目標。雖然粉絲團工作辛苦， Angela在正職下班以後，幾乎24小時無休，每日要回覆粉絲團從各社交平台收到的私訊，亦要不時負責訂購應援品，舉辦活動訂場地亦需與商家協商，但看著粉絲人數上升，Instagram帳戶的粉絲人數由2019年的3000升至7.5萬人，應援活動走遍各區，都令Angela充滿成就感。她認為過程開心多於辛苦，亦能夠與偶像一起成長，Angela形容：「我學得更多時，他又行得更遠。」

Anson Kong曾聯絡粉絲團表示，「生粉」送的禮物已經很多，希望她們把錢捐出去。粉絲團受到偶像愛小動物的啟發，決定舉辦與動物有關的慈善活動，10月與流浪貓狗慈善團體合辦義工團。粉絲團負責收取捐款及收集貓狗糧食和日用品，再轉贈給慈善團體，為機構籌得近4萬6千元。Angela表示：「主要是老細（AK）帶領，他寧願「生粉」不要浪費金錢，實質去做幫助這個社會的事，比只送禮物給他更好。」

粉絲應援（大學線授權使用）

廣告人：Mirror填補本地偶像市場缺失

粉絲消費帶動Mirror廣告熱，根據廣告媒體監察公司admanGo的報告顯示，按2021年第三季廣告開支計算，前50名開支最高的品牌，有近3成有與Mirror合作。

從事廣告業20年、現於中型本地廣告公司擔任創意總監的Chi Chan，指Mirror現時「鋪天蓋地式」的廣告，保守估計佔廣告市場份額約六至七成。過往公司曾邀請姜濤參與廣告企劃，但現時若果再請姜濤，相信價錢翻一倍。對於最近Mirror廣告熱潮，他形容是「天時地利人和」，疫情令香港電子商務發展加快：「他們（偶像）可以透過社交媒體、數碼世界與你直接溝通互動」，對準年輕消費者。現時，有品牌透過邀請Mirror成員直播為粉絲的生活打氣，吸引粉絲到品牌的Facebook專頁觀看直播，而Mirror成員亦不時透過社交網站發佈廣告產品貼文，加大廣告效應。

Chi Chan表示，近年香港市場收窄，不少藝人轉戰較大的國內市場，令本地市場出現空缺，加上Mirror以團隊方式經營，既能以組合形式或個人為不同產品代言，覆蓋更大的廣告範圍，

獨立藝人未必能夠做到所有東西（代言所有產品），而（mirror）12個人就像一支球隊，可以互補不足。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：Mirror經濟圈 應援消費熱潮】