尚氣影評｜爛蕃茄92%扭轉負評！從內到外準確捕捉香港武俠片精神

【尚氣影評】家庭倫理劇一直以來都是電視劇和各類戲劇喜歡描寫的主題,尤其是中國和亞洲地區因過去有錢有勢的男人妻妾成群,故宮鬥劇、上流社會內鬥、你爸爸是我爸爸、我媽媽是你媽媽、失散多年的親兄妹等梗,多少都是亞洲地區爛俗梗,而當知名英雄漫畫Marvel選擇由亞裔導演創作亞裔英雄似乎還是逃不過親情的結。



《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)是Marvel改編過去的功夫大師英雄尚氣的電影作品,也是第一部以亞裔為主角的英雄電影故事,劇情以十環幫主和大羅守護者所生下的兒子尚氣在母親死後就獨住於美國每天跟朋友Katy兩人鬼混,某天在公車上十環幫一行人找上尚氣,迫使尚氣要重新面對過去童年那段揮之不去的陰影。

以英雄漫畫著名的Marvel漫畫公司開啟了第一部亞洲英雄獨立電影,是既女性主義英雄《Marvel隊長》(Captain Marvel)與非裔黑人英雄《黑豹》(Black Panther)後,以亞裔功夫為主題的英雄電影《尚氣》,電影首次有流利的中文對話和旁白,還有多位亞裔面孔的演員擔當演出。

《尚氣》誠意十足,嘗試呈現香港武打電影精神

香港武打片元素和世界知名代表中國的功夫為賣點,並結合神化與服裝呈現一個魔幻的Marvel亞洲英雄世界觀,雖然還是有中國、越南、日本、韓國不分的狀況,但比起過往歐美大成本電影下的亞洲觀,算是稍微進步一些。

《尚氣與十環幫傳奇》基本除了主角是滿大人的兒子外幾乎全面改寫,包括父親傅滿州的故事與十環幫等連署,還包含母親從歐美人士轉變成亞洲人,妹妹與朋友的部分幾乎是全新角色,可以說針對這時代背景的架構去做出調整與原作漫畫有不同的世界觀作品。

因為過去太多對於華人的刻板印象和汙衊的形象,故在電影《尚氣》中調整不少,但卻還是逃不過被中國審查而無法如期上映、許多亞洲網民也對尚氣主角劉思慕、和飾演女主角的奧卡菲娜(Awkwafina)長相有所批評。

但撇開這些因素,《尚氣與十環幫傳奇》在動作戲的表現不俗,從一開始就展現出東方功夫一來一往以柔克剛的元素,並且林中的對招打鬥讓人聯想到《臥虎藏龍》、預告片的巴士站也展現出經典的邵氏電影港片的武打套招,並且利用周遭東西的元素還有施工支架則讓人想到成龍電影《火拼時速》(Rush hour)的畫面。

可以說在如何營造動作場面和中國武打戲上下足功夫,而在最後也不俗的將動畫特效搭配父子兩方對抗而點出Marvel上讓人印象深刻的中國武打場景,可以說相當優秀。

但跟動作戲相反的是情感戲與劇情推動,整體的故事來說雖然改編過後消除許多刻板與對亞裔歧視的弱化,但劇本卻串的很勉強,例如:父親要找回兒子和女兒的原因、還有關於如何走出過去陰影與和父親和解這裡也處理的不是很恰當。

整體來說《尚氣與十環幫傳奇》將全部的心力都用在「武打」上,用武打去串劇情連結,帶給習慣享受劇情鋪成的人是滿滿的問號,雖然不引響之後尚氣可能回歸Marvel宇宙加入主線故事中,但可以說尚氣這個角色在心裡層級的描述比起其他英雄有點弱也找不到共鳴點。

「尚氣」角色成長線不如梁朝偉「文武」陳法拉「映麗」

反而尚氣父母之間的故事與他妹妹成長線都比尚氣主角來得有點看頭,這也讓尚氣顯得在電影裡有種「只能用武打」去表現主角的這個方式,讓觀眾對於他的出現可有可無,可以說他手上的十連環可能都比尚氣要來得更讓人有印象。

描述親情故事在Marvel裡面也不是第一次,像是《蟻俠》(Ant-Man)父女、《黑寡婦》(Black Widow)拼裝家庭,都可以看到Marvel伴隨導演是誰很可能引響文戲和武戲的走向,以近期同樣講述親情的《黑寡婦》來說就是文戲故事線合理可行但整體戰鬥卻不夠精彩,剛好與尚氣在武戲上大放異彩,但劇情亂七八糟形成強烈的對比。

《尚氣與十環幫傳奇》於爛蕃茄獲得92%新鮮度的好評。(截圖)

雖然不完美但是難得可以在西方英雄漫畫片中看到過往熟悉的港片身影著實讓人感動。畢竟香港電影落寞許久,武俠片更是久久未有新片登上尚螢幕,剩下的只有中國動畫綠幕感極重吐槽滿點的仙俠劇。

首部由亞裔演員擔正的Marvel超級英雄片

為了族群問題而將滿大人從原作中完全的惡人額外改編成一個有血有肉的情感反派,雖然與原作不符,但這樣的滿大人似乎抹去華裔的刻板。但從電影上映前到撥出還是有人對於選角有不滿意,只能說在美亞裔演員還是遠少過黑白兩者,也許《尚氣》如同《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)一樣,讓世界看見亞裔演員扛起英雄大片的可能性。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:陸坡 (LUPO),原文:《尚氣》全面改編的漫威亞裔英雄】