親子瑜伽課程揉合正念元素　瑜伽導師盼教導孩子正確紓解情緒

都市人壓力大已成為現代人通病,若從小學習如何透過運動紓解情緒,能有效幫助孩子從小懂得處理負面情緒。有瑜伽導師採用揉合瑜伽與正念的 Mini Me Yoga作親子瑜伽課堂的主軸,除配合動靜態的活動外,也能讓孩子學到怎樣為情緒找到一個宣洩口。家長亦可以透過課堂發堀孩子不為人知的一面,加深彼此聯繫。



瑜伽導師Karmen曾經是一個全職OL,惟因過去數年於工作的壓力倍增,使她無所適從,一度有抑鬱傾向。工作壓力無從紓解更到影響她的日常生活,有一段長時間處於經常失眠及淺眠狀態。(盧翊銘攝)

腰患放棄舞者夢 瑜伽重拾運動熱情

瑜伽導師Karmen曾經是一個全職OL,惟因過去數年於工作的壓力倍增,令她無所適從,一度有抑鬱傾向。工作壓力無從紓解更到影響她的日常生活,有一段長時間處於經常失眠及淺眠狀態。後來在朋友推薦下便開始進行正念冥想以放鬆自己。在兩年前一次陪同朋友前往瑜伽試堂時,她發現自己竟能做到拱橋動作,原來Karmen早於3歲便開始學習不同的舞蹈,曾學過中國舞、拉丁舞及現代舞等,但十多年前腰部勞損導致彈骨磨損及坐骨神經,Karmen要好好休養,不能再跳舞,亦被迫放棄成為舞者的夢。

在機緣巧合下,Karmen接觸到揉合瑜伽與正念的 Mini Me Yoga:「原來瑜伽都可以有𠵱啲元素」,從學習 Mini Me Yoga的過程中,使她心境重回平靜,為其情緒找到一個出口,亦更加了解自己及願意面對自己的想法。(盧翊銘攝)

腰傷成為Karmen心中抹不去的回憶,亦是她轉戰成為一名瑜伽導師的原因。在機緣巧合下,Karmen接觸到揉合瑜伽與正念的 Mini Me Yoga:「原來瑜伽都可以有𠵱啲元素」,從學習 Mini Me Yoga的過程中,使她心境重回平靜,為其情緒找到一個出口,亦更加了解自己及願意面對自己的想法。Karmen深信種子法則,認為Mini Me Yoga能教會孩子去處理各種負面情緒,若能提早學會,他們就不用經歷她曾遇到的情緒問題。

Karmen深信種子法則,認為Mini Me Yoga能教會孩子去處理各種負面情緒,若能提早學會,他們就不用經歷她曾遇到的情緒問題。(盧翊銘攝)

教瑜伽課前讓孩子填色 寓遊戲於運動中

在Karmen所教導的親子瑜伽課堂中,Mini Me Yoga是其中一個重要的元素,課堂亦強調孩子與家長之間的連結。在課堂正式開始前,Karmen會先讓孩子作一個填色練習,以初步了解孩子的性格,亦會向家長展開說故事環節,解釋為什麼要以正面態度應對小朋友。接下來便會到腹式呼吸練習作為做瑜珈動作前的熱身功夫,小朋友與家長能互相留意對方有沒有做錯,亦能從中學會由呼吸進入狀態及放鬆身體。最後,Karmen會使用Mini Me Yoga的四種不同元素的四色卡片,以遊戲形式進行各種瑜珈故動作。

+ 1

育有一子的阿Moon是在朋友推薦下報名參加Karmen所任教的親子瑜伽。過往有三年瑜伽運動經歷的她在得知後便十分心動。「生咗仔仔之後,好耐冇做過瑜伽」,參加親子瑜伽班既可以讓她有一個稍稍做運動的空間,亦不會因而犧牲和兒子的親子時間,可謂一舉兩得。

家長:瑜珈動靜皆宜適合小朋友

從課堂中,阿Moon亦意外發現現兒子的另外一面。她表示,兒子較為怕羞,一直以來都較為被動,惟在親子瑜伽班中,在首次上課期間,兒子便自動請纓作作示範,這令阿Moon十分驚喜。阿Moon認為在課堂中採用揉合動靜態活動,能令兒子保持專注,更加投入課堂。「小朋友專注力得10至15分鐘,如果全都係動態,佢花好多精力,到後期就好攰;如純靜態又會覺得悶,所以動靜態皆有嘅瑜珈堂就啱啱好」。而課堂的故事環節則能讓她認知到說話的影響力,宜對小朋友說更多正面肯定語。

Mini Me Yoga親子瑜伽公眾體驗日於8月7日進行,屆時Mini Me Yoga香港區大使李怡(野人)亦會出席,有興趣的人可到Yoga Fitness網站上了解更多。