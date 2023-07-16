律師創社企教長者與家人「平安三寶」非不吉利：最大得益係照顧者

有長者想訂立「預設醫療指示」（AD）、「持久授權書」（EPA）及「遺囑」（Will）俗稱「平安三寶」的文件，以防日後失去行動能力時未能作出決策，引起照顧者或家人爭拗，但子女卻阻止，認為是「唔吉利嘅事」。社企安心三寶的創辦人陳啟川就曾經遇過這種情形，他說：「其實做三份文件，最大得益者係照顧者、同（長者）仔女，但係反而有啲照顧者、仔女唔理解。」



香港正面對人口高齡化的挑戰。（資料圖片）

過去5年醫管局作出8,032份預設醫療指示 持久授權書4,012份

立法會早前一項口頭質詢談及「平安三寶」，當中提到過去5年由醫管局所作出的預設醫療指示一共有8,032份，持久授權書則有4,012份。

社企「安心三寶」今年辦逾20場講座介紹「平安三寶」 僅一成人有訂立平安紙

社企安心三寶的創辦人陳啟川今年已舉辦逾20場講座，向逾千人介紹平安紙、預設醫療指示、及持久授權書這三份文件，他也指聽講座的人當中，通常僅有約10%人有訂立平安紙。

陳啟川：個個都覺得冇咁唔好彩嘅

陳啟川認為，平安三寶不普及，因為大部份人不知道要做，亦不知道沒有做這三份文件會帶來很多麻煩，「除非遇到有親戚遇上先知要做，同埋個個都覺得，冇咁唔好彩嘅，邊關我事，其實關個個事。」

平安三寶用途

平安紙（遺囑）： 自己身故後的財產安排



持久授權書： 授權他人在自己精神上無行為能力時，代為處理財產及財政事務（須醫生及律師見證，受權人須到向高等法院註冊）



預設醫療指示：表達自己生命垂危時，不接受哪些維持生命治療的意願（須醫生及律師見證，使用時須出示正本）



陳啟川表示，當長者健康轉差、失去行為能力，如無持久授權書，他人將難以動用其財產，支付各項費用。即使可以到法庭申請監護令，但申請或需花上一年時間，期間要耗用大筆金錢聘請大律師、律師、醫生等專業人士，結果也不一定獲批監護令。

即使成功申請，在監護令批出之前，照顧者仍需代長者支付各項費用，「都係親友，或者照顧者去夾，咁變咗照顧者好吃力，要攞筆錢出嚟照顧個人。……你如果要啲照顧者、親朋戚友夾，就好多拗撬。」

醫生踩單車突中風 陳啟川：佢啲家人就好徬徨

他提到，有位當醫生的朋友在吐露港踩單車，突然中風，連人帶車衝入樹林，數小時後才被人發現，送院後變成植物人，由於這位朋友沒設立持久授權書，「佢啲家人就好徬徨，要去申請（監護令）。」

就預設醫療指示，他表示，如長者能一早清晰表明自己的意願，也可以避免子女、親友因為不同想法及意見而爭執，「其實你會唔會想咁大嘅生死決定要仔女決定？ 阿仔話插喉，個女話唔插喉，又喺度拗餐死，呢啲都係好常見。……所以自己想點，寫到出嚟，又會簡單啲。」

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平安紙，陳啟川直言與每個人都有關。按現行法例，如有人在沒訂立遺囑的情況下去世，須申請遺產管理書，而有權申請遺產管理書的人士之優先次序為：配偶、子女、父母、兄弟姐妹。

他續提到一種常見的情況：夫婦置業時，只有其中一方註冊為業主，當身為業主的一方離世，很多人以為配伴可以繼續居於該物業，事實是如沒有訂立平安紙，其配偶不能直接繼承物業，並須按照現行法例進行遺產分配。如該對夫婦沒有子女，仍在世的配偶在獲取首100萬遺產後，其餘遺產要與死者仍在世的父母或兄弟姐妹平分。

他認為，長者訂立平安三寶，最大得益的應該是其照顧者及子女，不過，他遇過有長者想訂立平安三寶，卻被子女以「唔吉利」勸阻，陳啟川說照顧者、子女未必理解，「咁最緊要係教育，教咗啲人，當啲人想做，就要有途徑畀人做。」

其社企推出的應用程式，以答問形式協助使用者逐步訂立三份文件，他說：「你自己填嘅好處，你會每個問題都諗下先，慢慢諗、慢慢填，諗清諗楚。」如果使用者完成後想找醫生及律師見證，其社企也可作轉介。

銀髮海嘯若訂立平安三寶人數少 爭產將增多

陳啟川指，銀髮海嘯對香港的影響很大，若然十多年後，會有大批失去行為能力，當中僅少數人有訂立平安三寶，其餘長者的資產或難以調動、甚或陷入爭產，「咁你就會見到，周圍吉鋪，樓都吉係到，全部卡係法庭到。」

他提醒大眾，訂立平安三寶要趁仍有行為能力時做，「去到有迫切性就做唔到，因為無行為能力，無醫生、律師肯幫你簽，所以要未雨綢繆去做。」