從鴨脷洲變遷見證漁業式微　船舶用品店少東承父織纜手藝堅守家業

一條繩纜編織出三代水上人的奮鬥故事。鄰近香港仔避風塘的鴨脷洲大街，曾是漁民聚集的小社區，隨着港鐵南港島線啟用後，鴨脷洲出現重大都市變遷。來自漁民世家的「明記船舶」少東Tommy，從爺爺在海上飄泊，至父親上岸轉營船舶用品店，至店舖承傳到他手上，三代人都見證着漁業式微，所帶來的無限唏噓。



為了堅守家業，讓店舖經營下去，Tommy積極求變加推網上營銷，開拓遊艇路向的客源，冀能迎合新客戶，適應時代巨輪的推進。他慨嘆：「以前海上有幾十隻漁船，𠵱家全部都係遊艇，漁船得返四、五隻，我舖頭都剩返一、兩位漁民幫襯，我諗再過兩、三年應該唔會再有，真係好感慨。」



從漁業最風光見證社區變身 船舶用品少東諗計堅守家業

說起對鴨脷洲大街的印象，Tommy要回憶起小時候的光景，他說：「以前洪聖廟嗰邊係冇填海，當時市政大廈都未有，純粹係一塊爛地，好近就可以喺海上送貨，好輕易就望到海。」他慶幸自己是城市變遷的見證者，曾經歷這個漁業小社區最風光的日子，但同時親身感受香港漁業難逃時代巨輪的輾壓，令人傷感。

我都好彩係由豐盛到𠵱家成個轉變都見到，最豐盛時期聽爸爸講成個海有幾十隻船都係漁船嚟，𠵱家海面啲船，全部都係遊艇 ，漁船只剩返四、五隻，見到轉變好大，始終望住慢慢轉變到唔係你熟悉的環境，會覺得好可惜、好感慨！ 「明記船舶用品」少東Tommy

現年37歲的Tommy出身自漁業世家，從祖父一代開始為漁民，過着在大海飄泊的日子，至上世紀70年代，他的父親雖繼承爺爺祖業，但當年很多漁民二代尋求「腳踏實地」的安穩生活，Tommy的爸爸亦然，於是上岸在鴨脷洲大街現址經開設「明記船舶用品」，售賣漁船使用的繩纜、錨鏈等工具。當年鴨脷洲大街因為鄰近香港仔避風塘，所以是漁業小社區，常有漁民泊岸購物補給品。

時移世易，來到第三代的Tommy，亦有不一樣的想法。他原本任職冷氣維修師傅，但出身漁業世界，難免自小隨父親學習編織繩纜手藝，至5年前才正式接手家業。他回憶起當時情形說：「爸爸邀請我回來，說不如回來公司幫忙，其實未有想到太長遠，只是不想兩代人的心血白費。」他笑言，最初對店面的事務並不熟悉，只記得在小學時期父親經常會帶他到店內玩樂，而接手後令他感到最棘手的，就是現今世代與上一代的經營方式有極大差異。

第三代老闆Tommy繼承父親衣鉢守着家業，為現時鴨脷洲大街較少有從事與漁業有關的店舖。(黃寶瑩攝)

由服務漁民轉吸遊艇客源 少東積極求變推網上營銷

Tommy說：「始終時代會轉，所有嘢都會變，如果仲keep（保持）住舊一套去做的話，未必會係符合到現今需求，始終會被淘汰，一定要慢慢轉變。」他舉例指，以前父親的經營模式是與顧客面對面溝通提供服務，說：「多數啲客都係落嚟舖頭打躉，一傾就可能傾好耐，唔同𠵱家啲人多數喺網上溝通，好似利用社交平台、即時通訊軟件。」

他又稱，接手店舖後最大轉變是加推網上營銷，並搜羅世界各地不同的船舶用品，特別是品質較高、耐用高的，他同時會較注重服務質素，多些了解顧客的想法；客源的改變亦令他感到無所適從。

他指出，店內現時近九成是出售遊艇用品，因為漁民客戶愈來愈少，漁業用品在店內亦買少見少，令他大嘆可惜：「老一輩會想複製他們舊日嘅生意經營模式，但不太着重有一個明確方向去行，想兩邊無論在漁船或遊艇都繼續行，但係佢哋未必明白在漁業日漸式微下，需要轉型才能令店舖不被時代淘汰。」

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傳承父親織纜技藝 延續漁業文化

店內產品可謂五花八門，主要出售使用在船隻各種纜繩外，亦有售賣防撞和救生用品，以及不同的船錨等，多達數百種貨物。問及漁業用品和遊艇用品在需求上的差異，Tommy表示，漁民在工作上較着重的是實用和方便性，他舉例說：「例如漁網啲繩索會用較硬身、要襟磨，如果太軟又撐唔起個網。」至於遊艇用品在質素上則有嚴格要求，着重輕便性，產品在款式上會有更多種類，他估計，同類型店舖在全港不超過10間。

接手店舖生意後，Tommy亦不時向父親偷師，學習了織纜技藝「叉圈」，即是將繩纜織成圈，再售賣給客人使用在如帆船等船隻上：「學識咗之後成日會同阿爸鬥快，唔夠佢快就會同佢鬥靚。」他對漁民技藝失傳感可惜，從客人口中得知沒有沒有年輕人願意入行，漁業青黃不接：「太辛苦喇，工作時間又長，體力需求大，資源太少，不論是支援上或是海洋資源都愈嚟愈少。」

導賞團助宣揚漁業文化 鎮店木舵待有緣人尋寶

自港鐵南港島線啟用後，鴨脷洲大街吸引了很多其他地區的人士前來，而在疫情過後，更有不少關於香港漁業的導賞團出現，已有48年歷史的「明記船舶用品」成為其中一間歡迎團友來參觀的特色老店，Tommy不時會向團友講解漁業歷史。其間，他取出一個有數十年歷史的鎮店船舵向記者展示，一邊解說現時已很少見這類木製船舵，因為較難保養和重身，大多是以前的帆船使用，現在已成為「文物」，看看會否遇上「惜」貨有緣人。

他很感謝還有人關心昔日的漁業社區歷史，仍難免慨嘆時代的轉變，他形容：「都會有啲可惜嘅位係起得太多高樓大廈，主要可能係由於需求，變咗會冇咗以前嗰種人情味，以前好多舖頭都冇做，或者係易晒手。」話語中充滿唏噓與無奈。

(黃寶瑩攝)

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