在新加坡香港人：星樓房政策真很惠民　惟疫後樓價連升12季租樓難

新冠疫情後各地復常，香港及新加坡均急需吸納投資穩定人才， MWYO青年辦公室一班青年員工，早前到新加坡考察，並與幾名在新加坡工作的香港青年交流，他們熟知兩地情況，又如何看待新港之間的競爭？



新加坡港人YouTuber：最吸引香港觀眾是「買樓」影片

準備好拍攝器材，按下直播按鈕，Steve帶點興奮地對着鏡頭說：「大家好，歡迎收看90後生活投資頻道⋯⋯」每逢假日有空，Dave與Steve都會拿着手機、戴着咪高峰，走上街頭做直播。

他們都是香港人，大概五年前到了新加坡工作。之後碰上疫情變成在家工作，無聊之際就開始拿着手機做直播。Dave憶述：「當初拍攝的影片主要跟金融投資有關，後來發現不少觀眾對新加坡的生活也感興趣，所以就向這邊發展。」

過去幾年，他們拍過很多不同類型的影片，其中最能夠吸引香港觀眾的，便是跟「買樓」相關的影片，Steve 解釋道：「當我們拍片講到關於 HDB（組屋）、或者去參觀HDB，就會有很多迴響。之前在香港某知名討論區，也出現過我們的影片，很多人也羨慕新加坡的資助出售房屋價格便宜、空間感十足！」

Dave 與 Steve 回想當初來到新加坡的時候，跟另一名朋友合租一個300多平方呎的單位，當時的租金大約5,700港元。每人每月只需約2,000港元，便可以擁有屬於自己的小天地，跟香港的狀況差很遠，Dave說：「本地人主要透過網站去找房子，當時我們找到一個合心水的套房，就找代理帶我們去看。房子又大、租金也便宜，跟香港的居住情況差很遠。」

疫後新加坡樓價升：現在是租客鬥快搶樓

Dave與Steve從香港到新加坡工作已經差不多五年，生活與工作都逐漸上軌道，不過到了今年他們又要面對另一個難題，Dave慨嘆：「找房子呀，之前基本上沒有問題的，但是過去一年就比較難，主要是疫情之後，很多人來到新加坡然後帶動樓價急升。我近來要找房子，但地產經紀都愛理不理。」 Steve補充說：：「對呀，現在是租客鬥快搶樓！」

根據新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority）的數據顯示，當地去年第一季私人住宅物業價格指數按季再升3.2%，連續12季上升，並再創歷史新高。Steve與Dave都異口同聲指，很多香港朋友也羨慕他們住得又大又舒適，但實際上隨着當地樓價近年急升，像他們一樣的外國人要在新加坡置業更是難上加難。

面對未來，Steve說：「我很欣賞新加坡政府的辦事效能，比如說在疫情期間，新加坡是頭幾個在亞洲最快放寬防疫政策的國家，所有措施都很及時。」Dave補充道：「你細心看看他們的樓房政策以及生活配套，你會感覺到政府真的很惠民，如果可以從頭再來，我也希望成為新加坡人。」

創科數據達人：新加坡創科發展比香港走得更前

從事創科的Adrienne也是一位土生土長的香港人，來到新加坡工作了兩年，現時在一家初創公司任市場分析工作，「新加坡給我很親切的感覺，因為大部分人都可以用英語、普通話或者廣東話溝通，沒有語言障礙。」

Adrienne指新加坡政府過去幾年也積極搶人才，身邊不少同事也是因為取得新加坡政府發放的獎學金，於是便過來讀書。他們在房屋、稅務以至生活上都享有優惠，大部分人也願意在畢業後留下來發展。

特首李家超在《施政報告》亦提及，政府會重點引入龍頭科技企業及相關人才，更會為他們提供在工作及生活上的便利。從事創科數據工作的Adrienne認為新加坡在創科發展方面比香港走得更前，「以找工作為例，我在香港一些求職網站主要看見他們會聘請數據分析員，但似乎大部分關於數據的工作，他們都會用分析員的銜頭去聘請；但在新加坡這邊分工較仔細，例如數據工程師、數據開發員、數據科學家等，這些微細的差別，會讓人感到新加坡比香港走得更前。」

新加坡與香港的比較，Adrienne想了一想：「新加坡其實比較悶，不會有姜濤之類的明星，相反香港就比較熱鬧，也有很多商場，因此以我這麼開朗的性格，香港比較適合我，因為比較好玩！」