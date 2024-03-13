警長身兼定向運動教練學以「警」用　分析鄉村路徑成功捕獲劫匪

1995年加入警隊、現為公共關係部八鄉青少年發展組訓練導師的警長小新接受新一期《警聲》訪問。他提到在進入警察學院後，被教官激發運動潛能，在2007年首次接觸野外定向運動，曾手抱4歲的兒子作賽。



他亦是定向運動的持牌教練，這也能學以「警」用，他指定向運動所鍛鍊的分析和部署能力，他在駐守衝鋒隊時，曾接報某村落發生劫案，疑犯逃去無蹤，及後他翻查地圖並分析離開村落的數條路徑，最終成功捕獲疑犯。



8分多鐘跑畢2400米 曾手抱4歲兒子作賽

小新於年輕時的運動表現並不理想，直至進入警察學院後，被教官激發運動潛能，畢業前的2,400米跑僅花8分多鐘就完成。他在2007年首次接觸野外定向運動，發現當中考驗參與者細閱地圖、規劃路程及尋找控制點的技巧，均極具挑戰性，從此便全情投入參與。除了野外路徑，定向運動亦設有城市及親子比賽。小新甚至曾手抱4歲的兒子作賽，至今兒子快11歲，此項運動仍是增進兩父子感情的主要橋樑。

代表香港贏全國定向錦標賽團體接力賽金牌

小新更於2023年攀上十多年參賽生涯的高峰，代表香港贏得全國定向錦標賽團體接力賽金牌。他形容定向運動的致勝秘訣，不單在於運動員的速度及體力，更要視乎抗壓力、戰術及決斷力。

他表示，前往控制點有兩條路，一條較平坦但路程長，另一條較陡峭但路程短，至於該如何選擇，他就認為沒有標準答案，需視乎運動員對自己和對手能力的認知，然後迅速作出決定。

運動技能應用於警務工作 鼓勵同袍多做運動

擔任訓練導師的小新，亦是定向運動的持牌教練。小新説，定向運動所鍛鍊的分析和部署能力，很多時可應用於警務工作。他在駐守衝鋒隊時，曾接報某村落發生劫案，疑犯逃去無蹤，及後他翻查地圖並分析離開村落的數條路徑，最終成功捕獲疑犯。

他除了向青少年傳授定向運動技巧外，亦會向其灌輸正確的處世態度。他指出，會要求每名受訓的青少年，見到導師時必定要打招呼，學懂尊重；在接受任務後，即使無人督促亦要努力完成，學懂自律。他續指，任何人都有優缺點，大家要互相支持，學懂包容。小新亦鼓勵同袍多做運動，打造強健體魂應對警務工作的挑戰。

少年警訊3.23辦「八鄉障礙賽」

八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營將於3月23日舉行「八鄉障礙賽」，當中設有18項關次，各個單位、少年警訊、中學、大專及青少年團體都可參與，透過體育及團隊競技，加強青少年對警隊的認識。參與賽場設計的小新指，障礙賽不單考驗選手的上肢肌力，亦需從高空躍下，他提醒健兒多加準備，力取佳績。