北區醫院實習醫生遺失34名病人資料　遲四日上報　院方報警

北區醫院今（13日）公布，一名實習醫生報告懷疑上周五（8日）遺失一張病房病人清單，清單上載有34名病人的姓名、身份證號碼、年齡、性別、所屬專科等資料，不涉及其他臨床資料。



醫生在昨日（12日）才向醫院報告事件，初步調查顯示，該名實習醫生曾協助護送一名危殆病人到威爾斯親王醫院接受進一步治療，其後自行乘搭的士返回北區醫院工作時，懷疑該清單於乘搭的士期間遺失。



北區醫院已就事件報警，並呈報個人資料私隱專員公署，亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。



北區醫院。（資料圖片）

實習醫生助送病人往威院後 自行坐的士回醫院時遺失

北區醫院今（13日）公布，昨日傍晚接獲一名實習醫生報告，懷疑遺失一張病房病人清單，清單上載有34名病人的姓名、身份證號碼、年齡、性別、所屬專科等資料，不涉及其他臨床資料。初步調查顯示，該名實習醫生於上周五日早上列印載有病人資料的病房病人清單，並隨身攜帶以方便其日常工作。

他當日曾協助護送一名危殆病人到威爾斯親王醫院接受進一步治療，並自行乘搭的士返回北區醫院工作。實習醫生其後通知威爾斯親王醫院的同事協助尋找，直至昨日仍未能在醫院範圍尋獲有關清單，懷疑該清單於乘搭的士期間遺失。

北區醫院昨院內徹底搜查未找到

北區醫院高度重視事件，昨日傍晚接獲報告後，再次徹底搜查有關醫院的範圍，惟未能尋獲該份病人名單。北區醫院已就事件報警，並呈報個人資料私隱專員公署，亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。

北區醫院指，已再次提醒所有員工，需要妥善存放及處理病人資料，不應將載有病人個人資料的病人清單帶離醫院。院方已陸續聯絡受影響的病人和家屬致歉及解釋事件，有關事件不會影響臨床服務。