偷食男復合不果圖煤氣縱火殺前度　官斥極度危險　囚11年3月

運輸工人因「偷食」與同居女友分手，搬出對方的屯門單位後，多番登門要求復合，均遭女方拒絕。他之後再到單位收拾個人物品時，鬆開煤氣喉並點煙，又用枕頭按前女友的頭，圖焗死對方，直到前女友聲稱會和其現任男友分手，運輸工才停手，女友亦趁機逃離單位。運輸工早前承認1項企圖謀殺罪，案件今（14日）於高等法院判刑，法官陳慶偉指不難想像前女友案發時承受極大恐懼，若非她急中生智提出要與現任男友分手，或早已遇害，批評被告當日企圖用煤氣放火極度危險，判他入獄11年3個月。



被告盧文傑，43歲，承認於2022年4月29日，在屯門龍逸邨康龍樓某單位，企圖謀殺姓李女事主。

被告盧文傑圖以煤氣縱火及用枕頭焗前女友，認企圖謀殺罪，在高等法院囚11年3個月。（資料圖片）

深夜時分煤氣縱火極之危險

陳官判刑時指，案中事主沒有受到嚴重傷害，但不難想像當時她必定因為被告面臨極大恐懼，若非她急中生智說要與現任男友分手，她當晚或許早已遇害。被告有預謀犯案，預先走到廚房鬆開煤氣喉令單位滿佈煤氣，導致其後爆炸，造成損毀。被告深夜時分利用煤氣縱火極之危險，不單危害事主生命，亦令其他住戶蒙受生命危險。其後被告再威脅強姦事主，更嘗試焗死她，明顯有意圖殺害。種種因素加疊起來，明顯加重被告罪責，最終判囚11年3個月。

事主發現被告有外遇而提分手

案情指，事主離婚後與兒子同住在涉案單位，她在2017年在交友應用程式，認識同樣曾離婚及育有一子的被告，兩人後來發展為情侶並同居。及至2021年10月，事主發現被告有外遇後提出分手，並要求被告搬離單位。自此，被告不時上門求復合，更曾試圖服用一樽安眠藥自殺。

被告曾稱要強姦事主

事主後來展開一段新戀情，拒絕被告復合的要求。案發當晚，被告上門取回其個人物品，事主因擔心會和被告發生爭執，將兒子安置在樓下鄰居家。事主回家後與被告在客廳談話，被告突然情緒激動，聲稱要強姦事主。事主不斷掙扎，被告約30秒後放開事主，並稱要到廚房吸煙。

稱已處理外遇問題 會與事主同歸於盡

約5秒後，廚房傳來爆炸聲，事主見到有火光。被告隨後跑出廚房，將事主按倒在地上，一隻手捉著事主的雙手，另一隻手則拿枕頭按她的頭，圖焗死她。期間，被告稱已處理其外遇問題，會與事主同歸於盡。事主聽罷大聲呼救，並說會和現任男友分手，被告才不再以枕頭按她的頭。

廚所冒煙事主趁機離開

當時廚房冒出大量濃煙，並有強烈的煤氣味。被告到廚房救火，事主趁機離開。消防員接報到達，當時整個樓層已布滿濃煙。他們破門入屋，救出已失去知覺的被告。消防員其後發現煤氣喉被鬆開。被告和事主送院治理，其後情況穩定，經檢查後發現他沒有受傷；事主則受輕傷。

案件編號：HCCC243/2023