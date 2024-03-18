今日必看8分鐘｜灣仔渡輪碼頭男工人墮水井｜河南包公祠現申冤潮

深水埗劏房女子報稱遇劫 被前男友強搶數百元 警到場調查

深水埗發生搶劫案。現場是耀東街一樓一個「一劏二」劏房單位，消息稱，17日晚上10時許，一名女子在屋內和前男友因金錢問題發生爭執，前男友強搶數百元，得手後逃離現場，女子在過程中背部受傷報警求助，清醒送院治理，警方接報到場調查。據了解，遇劫女子有不良嗜好。

大埔公路「P牌」七人車剷石壆翻側 女司機一度被困 頭受傷送院

大埔公路發生車禍。17日晚上10時許，一輛掛有「P牌」的七人車沿大埔公路馬料水段往麗坪路方向行駛，駛至近大學道時剷上路中石壆，繼而猛撞燈柱向右翻側，26歲女司機一度被困，隨後自行爬出車廂，頭部輕傷清醒送院，警方正調查案件。據了解，有人報稱一時分心，不慎扭左軚剷上石壆。

灣仔渡輪碼頭男工人墮水井 消防救起送院

今日（18日）下午1時42分，警方接報指，一名男工人在灣仔臨時海濱花園工作期間懷疑跌落12呎深水井，幸神智清醒。大批消防員到場設法將他救起，更派出消防蛙人、潛水拯救車協助救援，救護人員亦到場施援，在旁工友顯得憂心忡忡。現場消息指， 3名工人到臨時海濱花園近灣仔運動場進行水井工程，其中一名男工友墮井，獲救後被送往瑪麗醫院治理。事主送院時清醒，警方將案件列作「工業意外」處理。

警全港打擊交通違例 司機屯門仁政街右轉斷正被罰$450嘆：都幾貴

警方應早前預告在全港進行大型執法行動打擊違例駕駛，今（18日）午11時起派出交通警分別於觀塘道、開源道交界迴旋處及屯門仁政街、德政圍交界執法，打擊司機及行人違例。行動開始後首一小時，屯門仁政街、德政圍交界有3名司機於違反不準右轉規則，因沒有遵從道路標記被檢控，罰款450元。有被票控司機認為路牌指示不清晰，加上不熟路而「中招」，直嘆「畀$450，真係學費，唉，呢堂課都幾貴。」

深水埗車禍｜兩無業男涉誤殺及窩藏疑犯 申保釋被拒案押後至6.11

深水埗上周四（14日）發生奪命車禍，一輛私家車疑因違泊被警方驅趕時開車逃走，期間連環撞到多輛車，一名女途人被撞後飛出馬路，翌日不治。被指為肇事司機的22歲男子其後被捕，被控誤殺罪：另一名19歲男子涉窩藏該司機，被控意圖妨礙司法公正罪，兩人今（18日）被解往西九龍法院提堂。裁判官把案件押後至6月11日再訊，期間待控方進一步調查。辯方申請保釋被拒，兩名被告須還押監房看管。

河南包公祠現申冤潮 女子跪地痛哭訴法院不公 網民嘆底層怨氣大

近日，河南開封包公祠因為一名女子跪在包公像前嚎啕大哭的影片而走紅，並引發其他民眾仿傚，紛紛前往跪地申冤。女子事後回應稱，她之所以跪在包公像前痛哭，是因她打贏了官司，卻在執行環節遇上法院執行局弄虛作假的情況。而針對民眾相繼前往包公祠申冤的現象，有網民慨嘆「底層民眾壓抑的怨氣太大」。

車cam直擊｜行山男經過平治車 回頭伸手3秒摘走頭冚章

上月發生一宗行山客疑似刑毀車輛的事件。網上流傳一段10秒車CAM片段，顯示於2月3日下午接近4時，一名頭戴防曬帽、戴眼鏡、穿著白色長袖外套及揹背囊的男子與一名女子，途經停泊在路邊的平治房車，男子突然回頭，走上前伸手拔走平治的頭冚章，犯案過程僅3秒。男子得手後望一望手上的頭冚章，又望一望車輛後離開，女友人全程未有阻止男子的行為。片段引起網民熱議，批評男子「多手」，認為需要報警以儆效尤。

珍惜生命│深井男危坐海邊送院 據悉是《全民造星V》Nathan魏念恩

今日（18日）凌晨2時許，一名男子被親友發現在社交媒體留下負面訊息，親友擔心其安危，於是報案。警方和消防先後到油麻地避風塘和深井海韻臺對開海面一帶搜查，最終發現男子坐在海韻臺對開海邊欄杆，沒有受傷，人員安排他送院接受治理。據了解，男子是曾經參加《全民造星V》的魏念恩（Nathan）。

好市民獎｜李婆婆1年收3次騙徒電話 發揮特約演員技能「扮好驚」

「好市民獎頒獎典禮2023」昨日（17日）舉行。今屆最年長的「好市民」是84歲的李仲美，原來她曾在一年間前後接過3次騙徒電話，由於李婆婆鑑於電騙猖獗，早已跟兒子配合，「你有咩事我都唔會救你」，兒子表明一定不會致電求助，所以李婆婆每次都有信扮「落疊」並配合警方「放蛇」行動，應約騙徒面交收款「扮好驚」，終令騙徒於接過款項後當場被拘捕。

首置盤｜煥然懿居第三座開售 折扣率變八七折 買家稱自住不擔心

市建局港人首置項目「煥然懿居第三座」的260個單位，今早（18日）9時半於長沙灣開售。有準買家表示，計劃購買單位作自住用途，稱政府「全面撤辣」後，比較私樓樓價後，仍然心儀煥然懿居三座，認為地理位置佳，單位亦符合預算，即使實際折扣率由七八折變為八七折，亦不感到擔心。