去年科技罪案3.4萬宗　失55億升七成　前員工涉入侵公司轉走71萬

本港科技罪案去年錄得超過3.4萬宗，較前年上升近五成，損失金額近55億元升71%，其中最大宗損失來自一間企業，一名前員工懷疑在離職後入侵公司系統，先後轉走71萬元，案件仍在調查中。



警方表示，留意到有不少企業的網絡系統密碼是「admin」或「administrator」，黑客很容易便能破解。警方又提醒，切勿把密碼記錄在電腦或手機的記事本上，亦要小心使用遠端桌面連線等。



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網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青表示，去年的科技罪案比前年上升五成，有超3.4萬宗，損失金額亦比前年多達71%，損失近55億元；而去年的入侵網絡系統數字有37宗，比前年上升54%，損失金額有210萬元，比前年升逾2倍。

37宗企業系統遭入侵 平均修復費用3700萬元

陳純青認為，數字呈顯著升幅，主因是現時大家都身處在網絡世界，愈來愈多人有手機、電腦等，加上香港是一個科技應用較廣泛的地區，企業和市民都十分依賴電腦來處理資料等，所以，科技罪案成現時犯罪主流，造成的損失亦比以往更多。

他指出，企業在遭到黑客攻擊後，除了聲譽和金錢受損外，進行事故應變或系統提升的復原平均費用高達100萬元，去年37宗的企業系統遭入侵後，修復的費用平均數是3700萬元，可見金額之多。

去年最大宗損失是一間企業報案，指控其前員工在14個月期間，多次入侵公司系統，在未經授權下，將公司資金轉移去其他銀行戶口，令公司損失達71萬元，警方已拘捕該名前員工，案件仍然調查中。

他亦强調，現時網上騙子在網絡上可用多種方法欺騙企業和市民，例如木馬程式、掘礦軟件、密碼爆破工具等，經高危端口，如釣魚網站，入侵受害人的電腦系統，盜取其數據及加密其資料等，然後勒索企業或市民一筆高昂的費用才能解鎖。

網罪科高級警司陳純青表示，現時建立釣魚網站的成本低，騙徒可輕易透過釣魚網站，追蹤用戶網上活動，構成網絡安全風險。（梁祖兒攝）

警：有企業用「admin」作網絡系統密碼過於簡單

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察劉傲松表示，不論市民或企業，都會面臨網絡安全的風險，他建議企業和市民不要使用過於簡易的密碼，他指出，有不少企業的網絡系統密碼是「admin」或「administrator」，這些密碼十分危險，黑客很容易便可破解。此外，他亦建議用戶不要把密碼記在電腦或手機的記事本上，這或將密碼暴露，提升風險。

此外，他亦呼籲企業和市民謹慎點擊網上連結，避免誤入釣魚網站蒙受損失，以及要小心使用遠端桌面連線等，他表示，大家亦可安裝升級版「防騙視伏App」來辨別詐騙網站。

警方又稱，《基本法》23條立法後，網絡安全亦是國家安全的一部分，倘若有黑客攻擊網上關鍵基礎設施，包括政府網站等，將會被拘捕，警方亦會持續打擊這些科技罪案。

網罪科網絡安全組總督察劉傲松建議，企業和個人用戶都不要設簡易的網上密碼，否則，黑客可輕易破解並盜取電腦資料。（梁祖兒攝）

「神將行動」移除4,006部殭屍電腦

網絡安全及科技罪案調查科在去年9月至今年2月執行「神將行動」，要求80間互聯網服務供應商，修正逾17萬部有嚴重網絡安全漏洞的電腦和伺服器，亦移除了4,006部已被操控的殭屍電腦設備及35,084個釣魚網站，以淨化香港的網絡。

除了本地網絡外，香港網罪科亦聯同全球執法部門，在「協同行動」中與另外55個國家、地區的執法人員，如新加坡、澳洲、中東等，全球拘捕70個黑客，移除153個惡意伺服器和釣魚網站，亦移除及禁止存取逾900個分佈在世界各地，被罪犯利用的惡意伺服器。