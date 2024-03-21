612衝突｜設計師認暴動囚26月　官指年輕人或不知留守也負罪責

2019年612衝突，大批示威者佔據金鐘夏慤道一帶，抗議立法會恢復《逃犯條例》修訂草案二讀，事後多人被捕。事隔快5年，涉案28歲男室內設計師今（21日）在區域法院承認暴動罪。法官李慶年判刑時指，反修例風波期間，有不少年輕人懷著改變社會的理念，卻以違法方式表達，害人害己，惟他們對法律認識不深，不知僅留在現場，起了鼓勵作用也屬犯罪，且罪責非輕，本案被告是其中之一。考慮到被告案發時曾蓄意留守，壯大聲勢，但未主動衝警防線，囚26個月。



被告梁智堅（28歲），現職室內設計師，今承認一項暴動罪。辯方求情指，被告案發時用手機拍攝前方警員，並在警方推進防線時沒有退後 ，以被動方式攔阻或推撞警方，非主動衝擊警方防線，刑責及罪責應屬低等。

2019年6月12 日在金鐘一帶有逾千人聚集，並曾發生衝突。(詳看下圖)

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早上有數千示威者佔據行車線

案情指，2019年6月11日，有人透過網上號召示威者包團立法會大樓直至翌日，以阻止《逃犯條例》於原定的6月12日的立法會會議上宣讀。警方發出不反對通知書，同意示威者在立法會外的指定地方舉行公眾集會。惟當日早上8時半起，數千名示威者沒有在指定地點集會，而是佔據夏慤道所有行車線，用鐵欄等雜物設置路障。

被告從示威人群走到前排

及至下午約5時，約數百名示威者集結於夏𢡱道近添美道位置，被告後來由示威者的人群中走到前排，之後又在夏𢡱道西行行車線行向警方前線，繼而拿出流動電話，鏡頭向着警方。警方隨即展開驅散行動，惟被告仍站在原地，並推撞前排警務人員，於是被制服。

官指暴動明顯是預先計劃

法官判刑指，涉案暴動明顯是預先計劃的 ，示威者有備而來，目的是阻止立法會運作。另當日暴動參與人數最高峰有過千人，規模頗大而持續，造成之威脅的嚴重性及迫近程度屬於高，事件明顯對公眾造成嚴重滋擾，嚴重影響市⺠出入該區。至於被告所涉及約34分鐘的暴動階段，期間沒有使用磚頭、汽油彈或縱火，也沒有證據顯示有人受傷，本案嚴重性屬於低至中度。

以違法方式表達害人害己

法官另提及，2019 年的反修例風波引發出一連串暴亂事件 ，很多參與暴動的人都是年⻘人 ，本案被告亦如是。他們雖懷著改變社會的理念，但是以違法方式表達，害人害己。法官又指，很多被告甚至對法律認識不深，不曉得僅蓄意到場支持及鼓勵其他暴動的人，或作出任何支援都是有罪 ，而且罪責非輕 。

法官最後考慮到，被告案發時曾蓄意留守、壯大聲勢 ，但沒有主動衝擊警方防線 ，加上其良好背景等酌情扣減，判囚26個月。

案件編號：DCCC 633/ 2023