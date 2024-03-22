女同志不滿被拒法援　終院指律師有責任匯報濫用情況　裁敗訴

女同志MK五年前就同性婚姻提司法覆核時，原獲批法援，惟法援署其後收到告密電郵指MK擁有寵物店，質疑她隱瞞財政狀況，署方與MK的律師查詢後終撤銷其法援。MK不滿並就署方決定再提司法覆核，原獲曾一度獲裁勝訴，後被上訴庭推翻，她早前提終極上訴，並成為終院首場網上直播的聆訊，終院今（22日）頒下判辭，認為律師有責任向署方披露濫用法援的情況，這些資料不受「法律專業保密特權(LPP)保障」，裁定MK敗訴。



上訴人為MK，答辯人則是法援署署長。

女同志在終審法院就其法援被拒提終極上訴，最終被裁定敗訴。(資料圖片)

律師在法援查問下透露MK的財務情況

案件源於MK申請法援前，曾與資深大律師潘熙等人會面以索取法律意見，當中談及MK的財務狀況。法援署後來有就MK的財政狀況向潘查問，潘透露MK有分持有寵物店。惟MK認為她與潘的會面內容應受「法律專業保密特權（LPP）」保障。本案爭議在《法律援助規例（下稱：規例）》第21條，條例列明有理由相信受助人提供虛假資料，屬須舉報濫用法援的內容的規定，但這資料是否受法律專業保密特權的保障。

律師除對受助人外對署方亦有責任

終院5名法官在判辭指，根據《法律援助條例》，律師一旦獲法援署委派處理某受助人的案件，受助人、律師及署方會形成「三邊關係」，律師不僅要對受助人負責，亦對負責支付訟費的署方有責。

律師有責任充當監察角色

在這個「三邊關係」中披露的資料不受LPP保障，換言之律師可向署方披露有關受助人的資料，而且《規例》第12條列明律師有責任充當監察角色，舉報任何濫用法援的情況。

MK必然知道律師有舉報責任

終院續指，雖然法律專業保密特權是一項基本權利，若當事人放棄這權利，便屬例外情況。在本案中，MK對會面內容提出質疑；其中一名參與該次會議的大律師亦在致函署方時，表明披露資料時已取得MK的同意，MK在審訊中對此並無異議。再者，MK委任潘為法律代表時，必然知道對方獲委派後負有舉報責任，MK在會面時討論的事情，明顯不受這特權的保障。

律師若知受助人提供虛假資料須立刻匯報

原訟庭裁定MK勝訴時，曾指潘與她會面時，尚未正式獲署方委派，因此不受《規例》第21條所限，相關內容仍受這特權保護。不過終院認為，第21條列明律師若有理由相信受助人提供虛假資料，須「立刻（forthwith）」向署方匯報，律師有可能是在獲委派之前或之後有懷疑，故即使潘向署方披露MK的資料時，已非獲委派代表，仍有舉報責任。

案件編號：FACV8/2023