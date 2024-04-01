日本文化體驗多　業界稱港深度遊剛起步、宜多元發展：不需模仿

體驗茶道、製作和菓子、行展覽欣賞傳統人偶、看武士刀鍛煉過程、學習切割獨一無二的江戶切子水晶玻璃……在日本，文化體驗有很多種，當中不少的工藝有上百年歷史，有些甚至不少旅客熱衷去試，連本地人也會去學。



香港近年也開始著重深度遊發展，有本地業界指，本港的深度遊屬剛起步，仍需時間發展出成熟的深度遊產品，過程也需要跨行業的協作及配合。提到鄰近地區的文化體驗，他則說難以將其他地區那一套文化體驗倒模來香港，並指出旅客現時來港，想有文化體驗是趨勢，惟不一定是首要目的，建議香港保持多元發展。



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2023年約211萬港人遊日 消費約248億港元

港人喜歡遊日，也樂於在日本消費。據日本觀光廳最新數字，今年1至2月有逾39萬港人遊日，較2023年同期增約四成半，亦較2019年的1至2月、即疫情前多17%。

回顧2023年全年訪日外國人消費調査所得數據，全年有約211萬港人（人次）遊日，消費總額達4,795億日圓（以每百日圓兌港元報5.2計算，約248億港元），即平均每人消費約22.7萬日圓（約1.17萬港元）。

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飲食文化體驗多 學握壽司、黑暗中用精進料理

去日本旅遊，確實有很多不同種類的文化體驗，能夠吸引旅客。以飲食文化為例，百年老店築地玉壽司開設握壽司體驗課程，旅客來到，要先換上一身白色大袍，在壽司吧台前，逐步跟著壽司職人學習握壽司，完成後再享用成品。

過程間，店家還會教授正確品嚐壽司的方法，事後還會頒發證書及紀念品，證明旅客修畢課程，成為一位已具備基本知識與技巧的「Sushi chef」。

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除了握壽司課程，來旅行如果想有些特別的用餐體驗，在東京綠泉寺，住持青江覺峰也開設黑暗中品嚐精進料理的體驗課程。旅客來到，在昏暗的環境中再戴上眼罩，並在青江覺峰的主持及指導下，細嚐一道又一道的精進料理，待用餐結束後，他也會講解何謂精進料理。

青江覺峰提到，簡單如一碗蕃茄湯，在黑暗中用餐時，有逾九成人會猜得中自己正在享用蕃茄湯，但當在一般環境下，猜中的比率卻下跌至六成多。他說，希望這種體驗能夠令人明白眼睛所見的，有時會讓人先入為主、或者擾亂判斷。

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和菓子教室邊學邊做 欣賞師傅製作手藝

在日本的飲食文化中，傳統甜品和菓子也佔一重要席位。在京都創店200多年、位於四条通的龜屋良長，設有和菓子教室，在和菓子師傅帶領下，參加者會製作兩款和菓子，再欣賞師傅製作乾菓子。店家隨後也會準備綠茶，讓參加者一邊飲茶、一邊享用自己親手造的和菓子。

和菓子有幾多種?

和菓子的種類豐富，如按含水量去分，主要可分成含水量達三成以上的生菓子、含水量約一至三成的半生菓子、及含水量一成以下的乾菓子。



和菓子師傅児（兒）玉彩葉從事和菓子製作九年，加入龜屋良長約一年，覺得這裡是頂尖的和菓子店，渴望來這裡增進技術。她續說，來學製作和菓子的人有很多，不少是年輕女性，不過這並不代表年輕人都喜歡這門手藝，希望透過這個教室，吸引多些人接觸和菓子。

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參觀清酒釀酒廠 試飲間品嚐多種清酒

好杯中物的人，則可以到釀酒廠參觀。在京都同樣創立逾百年的佐佐木酒造株式会社，定期會舉行清酒體驗班，參加者參觀酒廠時，可以親身爬上不同的釀酒桶，觀察清酒的發酵過程，在店內的試飲間，參加者也可以500日圓換取三個代幣，品嚐三種清酒。

佐佐木酒造株式会社代表董事佐佐木晃表示，以720毫升酒樽的酒來計算，每年日本銷量達30萬枝，該廠出產的部份清酒間中也會出口到香港，例如西陣、平安四神等。現時每周也有約有五至十組旅行團來店內購物。

據他經驗，歐美地區的人來買酒，喜歡口感較爽的酒，亞洲地區的人則偏好有米味的酒。被問到自身最喜歡的酒，他就指向聚樂第純米大吟釀，並說這種酒帶果味、最易入口。

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特大美人姬士多啤梨 吸引亞洲地區旅客到場一試

在岐阜縣羽島市正木町的奧田農園，園主奧田美貴夫（Mikio Okuda）年過70歲，已種植士多啤梨逾50年。奧田農園最大的特色，是他花上很多年時間，自行繁殖出來士多啤梨品種「美人姬」，曾經種出過165克的特大士多啤梨，令他為當地新聞的主角。在農園的銷售處，也見到不少比手掌心還要大的士多啤梨。

奧田美貴夫指，重量達80克以上的士多啤梨，一粒售價為五萬日圓。他也介紹近來推出的桃味士多啤梨，切開之後，果肉呈白色，食起來更加帶桃香，比原本的美人姬更鮮甜清新。

他提到，新冠疫情前來果園採士多啤梨的通常都是本地人，大多數是一家人來享受假日，但疫情後多了很多亞洲地區的客人，例如來自台灣、香港、泰國、菲律賓的旅客，既有旅遊團、也有個人遊的旅客，有些旅客來到會買三四萬日圓的士多啤梨。他也打算未來將士多啤梨出口到香港。

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關市刃物博物館 武士刀鍛造火花四濺

除了與飲食文化相關的體驗，在岐阜縣關市還有一間三秀刃物屋，這裡亦是關市刃物博物館。未入其門，三秀刃物屋及關市刃物博物館的代表董事吉田和弘，率先在門外示範以武士刀劈開竹枝，由切口處的平滑，足見刀的峰利。

踏入室內，向左行是售賣各類刀刃的地方，右邊則是關市刃物博物館，第26代藤原兼房、刀匠加藤正文實會講解武士刀鍛煉的整個過程，由原料開始，將鐵砂跟碳放在熔爐裡煉製的過程至少要花上三天，從中練出不同強度的鐵。

刀匠將從鐵砂中煉出不同強度的鐵，放在1300度的高溫下融合，反覆敲打、拉長、折疊，當刀刃塑形後會再加上黏土。隨後尚有多個工序，包括雕刻、油漆等，一把武士刀製作過程可長達一年。

遊客來到，除了聽講解，也有機會一睹鍛造的過程，第25代藤原兼房、刀匠加藤賀津雄跟幾位弟子會示範將鐵加熱及打造的步驟，隨後遊客亦可親身一試。

岐阜縣與織田信長

岐阜縣與戰國三傑之一的織田信長有一段淵源，據說，自織田信長攻佔及平定該地區後，才將地名改為岐阜，並將原名為稻葉山城，改名為岐阜城，其後一直以此為據點。在JR岐阜站外的廣場，亦有一座織田信長的黃金雕像，連買紀念品時，也經常會見到一堆與織田信長有關的產品。



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東京墨田江戶切子館每日開班 三分之二參加者屬遊客

江戶切子是另一項在日本有過百年歷史的工藝，指的是工匠以熟練的技巧、在玻璃上刻出細膩圖案的傳統玻璃工藝。

設於東京都墨田區的墨田江戶切子館每日均舉行多場體驗班，成人體驗班每場約90分鐘，工匠會先講解在玻璃上切割的幾類技巧，包括切割直線、橫線、及按壓出類似葉的圖案，參加者其後可自行設計及製作作品。

該店店員尾野間一則提到，來參加體驗班的，有三分之二都是外國遊客，以每日三堂推算，其中兩堂的「學生」全是外國遊客。

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香港深度遊屬剛起步 發展成熟產品仍需時間

日本的文化體驗多，不止外國遊客會參與，本地人同樣會去學。近年開始着重深度遊發展的香港，又能否向鄰近地區借境？

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，香港其實一直也有旅行團提供本地文化體驗，例如學沖奶茶、去大澳織魚網、在大坑舞火龍館學紮作。他認為香港的深度遊發展屬剛起步的階段。

崔定邦表示，近年隨着旅客口味改變，政府及業界也留意到發展深度遊的需要，「我們一些文化互動參與的深度體驗，是疫情後隨着旅客口味改變，大家珍惜旅程，不止食買玩，都希望去到當地可以了解多些當地文化。」然而，他指香港要發展出成熟的深度遊產品，仍需要一些時間，過程也需要跨行業的協作及配合。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，客現時來港，旅客現時來港想有文化體驗是趨勢，惟不一定是首要目的，建議香港保持多元發展。（資料圖片／梁鵬威攝）

崔定邦：難將日本台灣文化體驗倒模來香港

崔定邦又提到，文化體驗的旅遊產品也不止日本有，例如他最近去過台灣採茶，即將推出相關體驗的旅遊產品；不過，要將日本或台灣的那一套文化體驗倒模來香港，他就覺得很難做到，又指一個地方的旅遊發展，應該取決於旅客需要，若將所有資源都用來發展深度遊，亦非最好的選擇。

他指出，旅客現時來港，想有文化體驗是趨勢，惟不一定是首要目的，建議香港保持多元發展，「旅客來到香港，他想食買玩，我們能給予；他要去體驗文化藝術，政府在做很多事情，盛事也有很多；再不然是來港打卡，去快富街地鐵站拍照，我們也能給予他；如果他們想要深度遊，我們一樣能給予，這才是最切合我們的需要，而不是要做很多事模仿別人。」

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