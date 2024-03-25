三鐵世界盃｜英國選手奪冠但播錯西班牙國歌　大會致歉稱將檢討

世界盃三項鐵人賽香港站賽事，今日（24日）在中環灣仔海濱舉行，頒獎禮曾播錯國歌。英國選手Sian Rainsley在女子精英賽奪冠，但大會頒獎時播錯西班牙國歌，令Sian Rainsley表現錯愕。中國香港三項鐵人總會表示，對出錯深表抱歉，已即時更正並向運動員致歉，大會將會內部檢討避免事件重演。



英國選手Sian Rainsley以59分44秒於精英組奪冠。頒獎禮在金紫荊廣場舉行，頒獎嘉賓包括康文署署長劉明光、大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜等。

當大會司儀請在場人士面向國旗，稱即將奏出英國國歌後，現場卻播出西班牙國歌近40秒，Sian Rainsley表情略為愕然，期間四處張望。

其後音樂暫停，主持請在場人士繼續肅立、面向國旗，但未有其他指示或解釋情況。得獎選手呆站約2分鐘後，現場終重新播出英國國歌。中國香港三項鐵人總會其後為事件致歉。