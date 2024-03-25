今日必看8分鐘｜的士疑避馬騮波及鄰車｜極氪參展私家車突啟動

有片｜獅隧公路的士疑避馬騮 另一的士遭逼至撞壆翻側釀兩人傷

大圍獅子山隧道公路今午（25日）發生驚險車禍，一輛的士懷疑為避開突然衝出馬路的一隻猴子，突然切線，鄰線另一輛的士被逼至撞向石壆及翻側，車上男司機及男乘客受傷，由到場救援人員救出送院治理；避馬騮之的士則駛離現場。

極氪參展私家車突啟動撞傷5人 承認未按規定開啟展車模式

3月24日（周日），有網友發布影片顯示，在2024南京國際新能源汽車展覽會上，吉利汽車旗下電動車品牌極氪（Zeekr）的一輛展覽車輛突然啟動，撞傷多人，現場一片混亂。極氪同日晚上回應稱，因參展車輛管理失誤，未按規定開啟展車模式，導致現場5人被撞傷。

觀塘客貨車自炒四輪朝天 文儀用品及遊戲卡散落一地

觀塘發生交通意外。24日晚上11時左右，據報一輛客貨車沿偉業街天橋往彩虹邨方向行駛，途至近啟業邨對開時，突然失控撞壆，繼而全車翻覆四輪朝天。客貨車司機在消防員協助下離開車廂，幸僅受輕傷，由救護員檢查後送院治理。

葵涌和宜合道兩車相撞 的士撼欄剷行人路 兩人一度被困

葵涌發生驚險車禍。周日（24日）午4時許，一輛的士與一輛私家車於和宜合道與昌榮路交界、近北葵涌賽馬會游泳池對開相撞。的士失控撞毀欄杆剷上行人路，其後餘勢未止，猛撼行人天橋出入口對開牆身始停下，幸無波及路人。意外後，姓周（64歲）的士男司機及姓林（53歲）女乘客受輕傷，一度被困，獲救後由救護車送往瑪嘉烈醫院；私家車姓簡（23歲）男司機則無受傷，據悉其車行車證已過期。警方正調查事故原因。

元朗竹攸路回收場起火傳爆炸聲 濃煙席捲半空 目擊者：火球衝天

今日（25日）中午12時17分，元朗竹攸路一個回收場發生火警，並傳出多下爆炸聲，濃煙席捲半空，當局接獲多個報案；讀者李先生形容有火球衝上天。消防派出一條喉及一隊煙帽隊灌救，於21分鐘後將火救熄，無人受傷，毋須疏散，現場約5千平方呎，起火原因有待調查。

荃灣男子倒地頭部流血 調查後相信為醉酒跌傷

凌晨零時許，一名姓吳男子（44歲）在荃灣象山邨熟食中心對開受傷倒地，頭部流血。其家人得悉事件，隔空代為報案，初時以為是斬人兇案。警員及救護員到場了解情況後，始得知傷者只是醉酒，在廁所門口滑倒撞傷頭部。由於與家人在電話上溝通出錯，以為是斬人案件。傷者由救護員初步處理傷口，再送院治理。警方正調查事件。

大埔兩車猛撼 鐵騎士頭部重創昏迷送院 benz七旬司機涉危駕被捕

大埔發生嚴重車禍，周日（24日）午5時20分，一輛平治與電單車在汀角路與汀慶路交界相撞。姓蘇（40歲）鐵騎士頭、腳浴血倒地，不省人事，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救，當時仍陷於昏迷。事後姓李（73歲）平治男司機涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕，正被扣查。警方正調查意外成因。

現場消息指，電單車沿汀角路往大美督方向行駛；平治則沿汀角路駛往沙田方向，右轉入汀慶路時，兩車相撞，電單車撼向平治左邊車身。據了解，鐵騎士送院時血流披面，送院搶救後回復知覺。

垃圾徵費｜8月難落實再押後 謝展寰：有決心！視乎執行再調整

多名立法會環境事務委員會成員均關注，已延期實施的垃圾徵費計劃下月展開先行先試，若過程中發現仍有很多執行細節需調整時，政府會否再把計劃押後，以免市民怨聲載道。環境及生態局局長謝展寰重申，政府有決心落實計劃，但未有明確回應會否再推遲計劃實施日期。

大圍中學爆換校服風波 英中鄭榮之中學免與劉百樂中學同色

位於大圍的東莞工商總會劉百樂中學，2022年9月起把夏季校服從啡色轉為深藍色，男生校服與毗連的宣道會鄭榮之中學的男生相同。

鄭榮之校方上周中公布「微調校服款式」，於下學年（2024-25學年）起，男學生的校服褲由深藍色改為黑色，通告解釋「鑑於鄰校男生校服西褲顏色與本校西褲顏色相同，易生誤會，為維持本校學生模樣及學校形象」。

別府拉麵最後一日營業 執董公開結業原因 研整方向再回來開店

別府集團旗下、開業28年的別府拉麵，隨着位於青衣城的最後一間分店租約期滿，今晚（24日）最後一晚營業後，將會走進歷史，不過或只是「暫時結業」。

維港teamLab發光蛋｜200巨蛋金鐘添馬公園發光 開放前直擊

政府主辦「藝術@維港2024」，當中斥資5,000萬在中環海濱展出「teamLab：光漣」發光蛋。港府周日（24日）在添馬舉行開幕典禮，政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等主持儀式。