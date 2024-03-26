青衣趙曾學韞小學下學年獲派0班小一　教育局稱學校已交發展方案

創校約35年的青衣仁濟醫院趙曾學韞小學，因收生不足，新學年獲教育局「派0班」小一，再度面臨「殺校」殺機。教育局今日（26日）回覆查詢指，有關學校已提交發展方案申請，局會審議學校提交的文件及各項有關資料，並會適時通知學校是否批准其申請。



《香港01》正向仍仁濟醫院管理局及趙曾學韞小學查詢所提交的方案詳情。



▼3月18日 仁濟醫院趙曾學韞小學家長會▼



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教育局會審議方案 籲學校與持分者保持溝通

青衣仁濟醫院趙曾學韞小學，下學年小一「獲派0班」，未能獲開辦資助小一班級，再度跌入「殺校網」。仁濟醫院董事局早前表示，辦學團體與趙小法團校董會現正就教育局提供的多個方案作研究，本月25日或之前向局方提交學校發展方案的申請。

教育局今日回覆查詢，有關學校已向教育局提交所選擇申請的方案。局方會審議學校提交的文件及各項有關資料，並會適時通知學校是否批准其申請。

局方續指，已提醒有關學校須根據校情向各持份者保持溝通，並繼續以學生的福祉為依歸，與辦學團體及有關學校保持聯絡，提供所需的建議及支援。

四方案供學校選擇 不獲批將停止資助

根據教育局通告，如學校希望繼續開辦資助小一班，局方會提供的四個方案供學校申請，包括與其他學校合併、特別視學、以私營方式開辦小一班級，或提早停止營辦全校或部分級別。學校如不選擇任何方案，或所選擇的方案不獲批准，教育局會在學校未獲批開辦資助小一班的首學年之後的第 3 個學年起，停止向學校發放資助。