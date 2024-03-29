港人在深圳遺失回鄉證　原計劃即日來回變深度遊一星期

踏入復活節長假第一日，不少港人北上遊玩，記者在Coco Park訪問北上港人時，遇上一位因在深圳遺失回鄉證而被迫在深圳逗留多一星期的港人。他稱平時都多在市內行商場，多得是次機會在深圳「深度遊」，到了不少郊外地方行逛。



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記者在Coco Park 遇到曾先生，他表示在23日到深圳，原本只預計逗留一日，但因在高鐵遺失了回鄉證，被迫在深逗留至下月2日。

他表示，平時亦會到深圳市區行逛，多得是次機會在深圳「深度遊」，去了大梅沙，未來數天可能會到龍華等郊區，「周圍去，去遠少少。」他指雖然突然需要在深圳逗留，但預約酒店沒有遇上困難，房價亦只是比平時貴30多元，約210元一晚。

曾先生指，內地最大優勢是物價便宜，「價錢相宜、種類多啲。」他提到，在內地與太太食一餐不用200元，但在香港至少200元一餐。他表示，香港過去20多年娛樂活動都差不多，吸引力大減，認為深圳娛樂活動較為有新鮮感，平時一個月亦會到深圳一至兩次。

曾先生23日到深圳，原本只預計逗留一日，但因在高鐵遺失了回鄉證，被迫在深逗留至下月2日。（鄧宇詩攝）

根據公安部資料，港澳居民如在內地遺失回鄉證，要立即向遺失地公安派出所報失，並取得報失證明，憑報失證明到當地公安機關出入境管理部門申領返回港澳的證件。在申領返回港澳的證件時需填寫《入出境通行證申請表》，公安出入境管理部門核實身份後，將給遺失人簽發《中華人民共和國入出境通行證》，供遺失人出境回香港。當事人回港澳地區後，再按前述程序申請補領新證。