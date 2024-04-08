復活節｜觀瀾湖度假區爆滿港客佔八成　營運方︰港人特別捨得使錢

今個復活節港人北上數字再創高峰。近年內地旅客來港不過夜已成為主流，反而港人北上住酒店Staycation，卻成最新熱潮。港人的酒店版圖不止局限於熟悉的羅湖或福田等市區，除了距離關口逾一小時車程的大鵬灣外，甚至遠至深圳及東莞交界的觀瀾湖度假區，於復活節假期亦有大量港人吃喝玩樂。有港爸便首次在內地三日兩夜Staycation，預料人均花3,000元至4,000元，並大讚性價比高。「我諗去轉日本或者台灣再貴啲啦。」



觀瀾湖度假區透露，旗下3間酒店的預訂，已在復活節假期的3周前爆滿，3月28日至4月3日更是一房難求，港客佔80%入住率，為歷史以來佔比最高的時候，消費力亦普遍高於其他旅客，「直接啲講就係捨得使錢。」YouTuber「西DorSi」則分析，港人北上熱潮已踏入第二個階段，他們不再即日來回，開始選擇在內地過夜，通常逗留兩至三日，預計未來北上人數仍有上升空間。



▼觀瀾湖度假區設施▼



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觀瀾湖娛樂設施全面 復活節成香港家長新寵

過去港人對觀瀾湖的印象或是高爾夫球場，甚至是中產或富豪的後花園。其實觀瀾湖早在2011年獲評為國家5A級旅遊景區，並逐漸轉型成大眾化的度假區，除了最著名的高爾夫球場外，周邊地區建有室內滑雪場、戶外遊樂場、卡丁車場等，商場內亦設有樓高數層的波波池、室內馬場等，提供一站式體育及娛樂設施，因此最近成為一眾香港家長的新寵。

《香港01》記者於復活節假期第二日（3月30日）到觀瀾湖一帶觀察，雖然觀瀾湖位處深圳及東莞的交界位置，距離關口約一小時車程，但觀瀾湖新城MH Mall卻人頭湧湧，食肆及娛樂設施均擠滿人群。當中又以兒童娛樂設施最受歡迎，商場內的巨型波波池、去年落成的室內滑雪場等，均有着大量操廣東話、疑似來自香港的家庭排隊入場。

▼觀瀾湖新城MH Mall▼



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首次深圳過夜玩三日兩夜料花三四千元

其中郭先生與數名朋友便首次衝出深圳，不再即日往返，入住東莞觀瀾湖酒店，「用盡晒啲時間」大玩三日兩夜。第二日騎馬或其他戶外活動，最後一日返回深圳龍華區逛山姆超市，預計整個旅程人均花3,000元至4,000元，「我諗去轉日本或者台灣再貴啲啦。」

雖然郭先生平日忙於上班，但他每月仍會抽空一個周末北上深圳。他便大讚內地食肆的性價比高，付出與香港相同價錢，卻可品嚐更豐富及美味的食物。「可能大家300蚊，香港300蚊未必食得咁多嘢，或者咁質素好嘅點心。」

郭先生認為距離大灣區一小時生活圈已愈來愈近。被問到觀瀾湖相比深圳市區有何吸引之處，他則笑說需要先體驗設施才可回應，「當然我未見識，要去到先知道，可能兩日後再訪問我，我會話好好好好好好。」

港爸帶兒子滑雪玩波波池 讚收費平比香港抵玩

第二次到觀瀾湖的鄧先生則趁復活節長假期，帶10多名親朋好友，包括父母及兒子，北上大玩三日兩夜。不過他們主要目的是帶小朋友體驗滑雪，以及到波波池「放電」，最後一日同樣以山姆超市劃上旅程的句號，預計人均每日花1,000多元。

鄧先生接受訪問時，已準備乘坐穿梭巴士返回酒店。他特別提到當日與兒子在商場遊玩的巨型波波池，認為樓高數層的規模在香港罕見，收費亦相當便宜，每次入場包兒童及成人，只收人民幣88元（約96.4港元），五人同行再有折扣優惠，「比起香港幾抵玩。」

▼深圳觀瀾湖度假酒店▼



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酒店復活節前三周已訂滿 推廣總監：港人消費力高

觀瀾湖旅遊度假區市場推廣總監梁國鵬表示，從去年初恢復通關以來，香港旅客數量不斷上升，相比疫情前的2019年，更錄得兩成的增長。以旗下深圳及東莞共3間酒店為例，復活節假期的預訂已在3周前爆滿，3月28日至4月3日更是一房難求，港客便佔80%入住率，為歷史以來佔比最高的時候。

梁國鵬指，度假區為了把握港人北上的熱潮，提供多款酒店套票，例如包滑雪或騎馬體驗等，並聯同兩大支付平台推出現金券，或向住客贈送遊樂場代幣等，吸引不少親子及情侶的港客入住。他並發現北上港人的消費力高於其他旅客，以餐飲類別為例，人均消費達150元至200元。

之前有問過商戶，我哋香港人出外旅遊特別捨得消費。所以普遍嚟講，香港旅客嚟到度假區嘅價單比較高，直接啲講就係捨得使錢。咁對於佢哋嚟講，都好願意接受我哋香港客人。 觀瀾湖旅遊度假區市場推廣總監梁國鵬

年初世界足球傳奇盃球星賽後北上打高爾夫球

談到香港及深圳的關係，梁國鵬便提到今年1月20日在香港大球場的「世界足球傳奇盃」，當時費高以及數名利物浦名宿，在完成香港的表演賽後，便北上到觀瀾湖打高爾夫球。「佢第二日完咗就坐車過嚟，自己揹住球包，坐火車嚟我哋呢度住咗一晚，打咗兩場波。我覺得真係一個互補、帶動，唔係一個競爭對手。」

反之亦然，梁國鵬表示每當觀瀾湖舉行大型高爾夫球賽事後，參與者亦會南下香港購物及享受美食。而近年來自澳洲及東南亞的旅客恢復迅速，他相信若繼續加強互聯互通，能夠帶動兩地的旅遊業，乃至整個社會。

梁國鵬對未來抱持樂觀態度，估計港人的數量仍有上升的空間。他認為觀瀾湖的交通便利，只要在福田口岸地鐵站乘坐4號線，便可直達觀瀾湖的商場，在深圳北高鐵站前往只需15分鐘。他表示會不斷提供優質的服務，以吸引更多港人選擇入住酒店，或體驗其娛樂設施。

西DorSi：港人北上踏入第二階段開始過夜

香港知名北上YouTuber「西DorSi」分析，隨着港人去年北上摸索期結束，發現內地吃喝玩樂的質素及價錢高於香港後，今年已踏入第二個階段，開始選擇在內地逗留兩至三日。他估計熱潮會持續下去，更擴大至其他大灣區城市，包括廣州、佛山，甚至潮汕地區等。

被問到為何今個復活節北上的出入境數據創高峰。西DorSi估計，由於去年部份港人仍在排期續領回鄉證，加上復活節不像農曆新年需要拜年，而今個假期長達4日，正適合在深圳逗留數日Staycation。

西DorSi又指，去年港人仍在關口一帶的福田及羅湖區玩樂，但玩厭後已逐步將活動範圍擴展，包括與東莞交界的觀瀾湖。他解釋市郊的商場佔地龐大，店租更便宜，因此可提供更多元的玩樂設施，例如騎馬便需要佔用大量空間，滿足不同客群的需要。

我諗仍然仲係有上升空間，睇返𠵱家個數字，都係大約十分一嘅人有北上吃喝玩樂。當呢班人上嚟體驗完，發覺深圳真係比香港抵玩好多之後，佢哋會返去繼續同朋友宣傳「深圳真係好好玩喎」，令到剩返十分九嘅人，都會願意北上吃喝玩樂。 香港知名北上YouTuber「西DorSi」

▼深圳硬石酒店▼

