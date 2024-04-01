今日必看8分鐘｜大埔綠的闖單車徑｜北上港人提早返港避入境人潮

大埔大窩村綠的離奇闖單車徑 途人直斥「危險駕駛」

今（1日）日網上流傳一段「的士暢遊單車徑」短片，事件發生在大埔大窩村對開一條單車徑，片段中一輛綠色的士離奇闖入單車徑，拍片者無奈道「單車徑會有的士行」，並見綠的在一條雙線單車徑上緩緩前進，期間不斷有人跑步或踏單車經過。

期間拍片者切換角度，拍下的士被散步市民質疑指罵，有男子直問：「點會行咗入嚟單車徑㗎？危險駕駛後面影住你啊。」司機只回應「唔知啊」。事件引起不少網民嘲諷，指司機為「高手」、「行捷徑」，提議帖主報警處理，亦有網民指出單車徑跑步也是不當行為。

大窩口的士撼燈柱翻側女乘客受傷 司機報稱閃避衝過馬路小童

大窩口今午（1日）發生交通意外。下午3時許，一輛的士沿大窩口道往大窩口邨方向行駛，駛至與大廈街交界行人過路處時，司機報稱一名年約7至8歲小童衝過馬路，連忙扭軚閃避，結果失控撞到紅綠燈後翻側。男司機與一名女乘客獲救離開車廂，兩人均清醒，司機毋須送院；女乘客則被送往仁濟醫院治理。

觀塘送貨工與餐廳廚師起爭執互推撞 筷子、奶茶等散落一地

今日（4月1日）上午接近10時，觀塘駿業里富利工業大廈地下一間餐廳，一名40餘歲送貨工人送貨到餐廳，與餐廳廚師因事發生爭執，二人繼而互相推撞。餐廳廚師面部受傷，救護人員到場為其簡單包紥，二人經救護員檢驗後均不需送院。現場所見，餐廳地上一片凌亂，筷子、叉、膠袋、膠樽奶茶散落一地。衝鋒隊警員到場調查，並向涉事二人問話，案件列作「糾紛」處理。

復活節｜北上港人提早返港 長者即日來回買叉燒 避開入境人潮

復活節長假期進入尾聲，入境處預計今日（1日）是入境高峰期，料有58.9萬人次入境。記者今日中午（1日）到香園圍口岸視察，已見有不少市民陸續回港，避開人潮高峰。

有家長帶日前小朋友北上探親，今日特意提前返港，因擔憂晚上時段過關人潮多。亦有退休長者一朝早就到內地買餸，買了豬肉及叉燒等，立即趕回香港，避開人潮。

復活節空城｜入長洲遊客不似預期 商戶指生意得疫情時一半

復活節長假期逾百萬港人離港，本港一成人口因外遊而「消失」，市民長假時常到的景點如長洲，今日（31日）丁財不旺。

有位在長洲廣場必經之路小食店東主指，復活節長假生意只有新冠疫情時一半，又指經歷過聖誕、新年，早已預料生意淡泊；也有店舖、居民認為，今年遊客不如以往只屬暫時性，相信旅遊周期過去後，長洲可回復昔日興旺。

垃圾徵費先行先試｜酒樓用超大指定袋呻貴 蔬果店主自行回收廚餘

垃圾徵費先行先試計劃在今日（1日）開始在全港14個商場、住宅、政府大樓推行，當中大埔新達廣場便是其中一個試點。

該廣場內一家酒樓的經理表示，試行第一日都「OK順暢嘅」，酒樓一日用一個660升的超大容量指定垃圾袋就足夠，盛惠70多元就「好貴、好難做」，「又唔可以將成本轉嫁喺啲客度」，唯有減其他成本，如水電等。

旺角寶馬司機遇交警反抗逃走 終被噴椒制服 車內檢毒品刀具

今日（4月1日）中午接近12時半，西九龍總區交通及管制組第一隊在白布街執行不准左轉違例檢控時，一輛白色寶馬私家車違反交通標誌被截停。寶馬男司機停車後突然企圖開車逃走，警員口頭警告無果，用伸縮警棍扑爆玻璃後將疑犯制服地上，但司機仍然反抗，警員於是施用胡椒噴霧將其制服。警方在其車上搜出約135.9克懷疑冰毒及一把約50厘米長的開山刀，總市值共約67,200元，緝毒犬亦到場搜查。男司機涉嫌販毒、藏有攻擊性武器、阻礙警務人員執行職務、停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險及沒有遵從交通燈的指示被捕。警方正繼續調查事件。

日本設食文化室推廣和食 料理講師：年輕人會察覺家的味道重要

飛驒牛、京野菜、握壽司，日本美食絕對是港人遊日的一大原因。 日本的和食文化早在2013年獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入非物質文化遺產。

但日本農林水產省官員提到，時下年輕人不太懂得日本料理，也甚少煮食，加上高齡化，當局也因而感受到危機，擔心各地的特色料理失傳。有鰹節老店員工也表示，現時懂得鰹節食法的人愈來愈少，為繼續推廣鰹節，其公司製作多款西洋食譜，將鰹節融入其中，希望大眾了解到鰹節有很多種用法。

有人為文化傳承感到危機，也有人抱持樂觀的看法，教授日本料理30年的講師說，日本現時有很多種類的餐廳，年輕人好奇、熱衷嘗試屬正常，有信心他們終會察覺日本料理、家的味道很重要。