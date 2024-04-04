台灣花蓮地震｜保險界稱地震後始購旅保　保障範圍將不包地震影響

台灣花蓮對開海域4月3日早上發生強烈地震，至今至少九人死亡，逾千人受傷。香港保險業聯會行政總監劉佩玲今日（4日）在電台節目提醒，保險是保「意料之外」，如旅客在發生地震後才買旅遊保險，如同「間屋已經著火，自然無人保」，與地震相關的事項將不會受保，但與地震無關，例如醫療保障，則仍會有效。



劉佩玲指，旅遊保險屬綜合保險，保障範圍很多，包括醫療，遺失行李等。她續指，如地震發生前已購買旅遊保險，現時因擔心不想開展行程而取消行程，投保人可以先向航空、酒店申請退款，如未獲受理，則可向保險公司索償。她其後補充，上述安排一般適用於出發前7日目的地發生大型天災。

她續指，如地震發生前已購買旅遊保險，現時正在行程中，想結束行程也可以作同樣處理，投保人可向航空、酒店申請退回餘款，未獲受理，則可向保險公司索償。如遇行程延誤，也可向保險公司索取額外賠償。

劉佩玲：間屋已經著火自然無人保

不過，她強調，保險是保「意料之外」，如旅客在發生地震後，才買旅遊保險，就如同「間屋已經著火，自然無人保」，與地震相關的事項不會受保，但與地震無關，例如醫療保障，則仍會有效。