調查｜樹仁：八成中學生欠「自我認同」　易消極躺平　需生涯規劃

香港樹仁大學今日（8日）發佈一項青少年建立自我身份認同重要性的研究結果，當中有近八成中學生、逾六成大學生未認定自我身份。樹仁團隊指，有認同自我身份的青年，對生活滿意度、投入生活積極性呈正相關；反之則會出現散漫、消極情緒、甚至是選擇「躺平」，建議為中學生加強生涯規劃確立身份。



樹仁大學團隊於2020年底起，以歐洲學者Luyckx開發的「自我認同發展量表」，每隔半年向1,102位中、大學生（543名中學生、559名大專/學生）收集有關個人身份認同的問卷調查，查詢受訪者對未來路向的認知。

易有社交網絡成癮問題

研究團隊將結果概括為「已認定自我身份」、「未認定自我身份」兩大類，當中近八成（79.2%）中學生未有認定自我身份，而這類中學生對生活滿意度平均只有4.17分（滿分7分）；已認定的兩成（20.8%）人，則有4.65分。

研究亦發現，以5分為滿分，未認定自我身份的中學生（2.78分）也較認定自我身份的中學生，更易有社交網絡成癮問題（2.28分）；另外，前者（3.23分）也較更少主動探索職業路向（3.70分）。

六成大學生欠「自我認同」

至於大學生上，則有近三成半（34.9%）人已認定自我身份，未認定則為六成半人（65.1%）。已認定身份的大學生，對生活滿意度平均有4.76分（滿分7分）；相反則只有4.06分。

香港樹仁大學發佈一項青少年建立自我身份認同重要性的研究結果，當中有近8成中學生、逾6成大學生未認定自我身份。（資料圖片）

倡為大專生「做啲嘢」 避免做錯事

輔導及心理學系博士張偉良就解釋指，研究的身份認同屬青少年的整體人生方向，包括將來所希望發展甚麼路向。他續指，人生方向非單指職業，亦包含興趣、音樂、運動等範疇；張偉良又形容，「唔同青年人追求都唔同」，當中甚至有人會想追求人際關係，故量表是從青年整體發展量度。

張偉良指，中學生可塑性高，所以可能需要更多生涯規劃確立身份；大專生則「要做啲嘢避免佢走返轉頭、做差咗」，要協助其穩定身份認同。

現代人易受媒體左右 「越嚟越難發展認同」

樹仁社會學系教張越華提到，研究時發現歐美學生在身份認同情況上，數據與香港相若，只有二至三成；但留意到日本則有近四至五成，相信與學校、社會積極推動規劃身份認同有關。

他又補充指，能夠確立自我認同、人生方向固然是好事，但最更關鍵在於過程上有自我探索，這點放諸各地皆是；但現代人易受不同媒體左右，變相「越嚟越難發展一個（身份）認同」。

張越華提到，研究「唔係做一次就有所有答案」，但希望可以協助政府、學校以至青年服務機構等，為未認定身份的青年提供機會和支持，協助他們探索自我並建立認同感。

他又指出，研究時有參考相關研究，發現青少年若有實在的自我認同，對生活的認同就會較高；而現代社會中，也能看出不少年輕人選擇「Hea、『躺平』」的生活方式，欠缺生活動力。

張越華進一步提到，逾1,100名受訪者中，發現認同自我身份的青年，實際上對生活滿意度、投入生活積極性有正相關趨勢；反之則會出現散漫、消極情緒、甚至是選擇「躺平」。