兩款安撫奶嘴夾有窒息、纏頸風險　海關禁批發商、零售商繼續出售

撰文：呂穎姍
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兩款來自「KUKU DuckBill」和「Hoppetta」品牌的不安全安撫奶嘴夾，經海關測試後，發現奶嘴夾的扣件及連接帶，有導致窒息和纏頸風險。海關呼籲，家長應立即停止讓嬰幼兒使用該兩款安撫奶嘴夾；商戶如有出售，亦應立即下架。

海關亦已搜查涉案零售商及批發商，未有發現其他同款懷疑不安全的安撫奶嘴夾；亦發出禁制通知書，禁止該兩間零售商及有關的批發商繼續出售該兩款安撫奶嘴夾。

海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的安撫奶嘴夾供應，其後隨即在相關零售商分別試購兩款安撫奶嘴夾作安全測試。

奶嘴扣件可拆卸易誤吞、長度超安全標準

測試結果顯示，兩款分別來自「KUKU DuckBill」和「Hoppetta」品牌的安撫奶嘴夾的扣件，能穿過兩個模擬嬰幼兒口腔的測試模板，但沒有提供通風氣孔；當中一款安撫奶嘴夾的奶嘴扣件為可拆卸的，亦能同時完全穿過模擬嬰兒嘴巴大小的測試模板，如嬰幼兒意外吞下，有導致窒息的危險。

另一款安撫奶嘴夾在拉力測試下，其最大長度超出安全標準的限制，有導致纏頸的危險；該款安撫奶嘴夾亦未有附載《玩具及兒童產品安全條例》（《條例》）所規定的識別標記及雙語安全警示或警告。而該兩款安撫奶嘴夾均未能提供安全標準規定的安全標籤，如警告和使用說明。

海關其後採取行動，搜查涉案零售商及批發商，未有發現其他同款懷疑不安全的安撫奶嘴夾；亦發出禁制通知書，禁止該兩間零售商及有關的批發商繼續出售該兩款奶嘴夾。

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