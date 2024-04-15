地盤安全記分制｜首階段列15個項目　記分15分或以上強制上改進堂

近年建築地盤致命工業意外屢見不鮮，建造業界本月初起開始實施「安全表現記分制度」，以「自願性質、先試先行」的方式推出。記分制度選擇了15個較少爭議的記分項目和標準作為試行參考，如沒有佩戴安全帽或安全帶等行為將被記3分，而在不正當位置進出棚架工作台，將被記5分。



「記分」達到或超過10分時，前線人員或工友可以自願參加「半天安全改進課程」，修畢可勾銷3分；記分達到或超過15分時，會被強制參加「一天安全改進課程」，完成後可勾銷6分。有關士要自行承擔因上課而失去的薪酬，不過業界正研究在星期日開班，以便工友上課。



建造業「安全表現記分制度」。（建造商會圖片）

為提高工地前線人員以及工友的安全意識，香港建造商會聯同香港註冊承建商商會、香港建築業承建商聯會、工會、分包商聯會、機電工程商聯會及註冊專門行業承造商聯會，初起以分階段方式試行初起以分階段方式試行，以「自願性質、先試先行」的方式推出，鼓勵建造商參與，適用於整個前線建造業團隊，包括承建商及分包商的前線管工和工友等。

每違規項目記分3或5分

參與承建商及分包商需要委派「管理員」，透過紙張形式記錄前綫人員/工友的不安全行為，然後將這些紀錄輸入到Google表格中。有關紀錄能夠提供不安全行為的詳細信息，供後續分析和改進使用。

記分項目共有15個，分3分及5分項目。如沒有佩戴安全帽/扣帽帶、進行噪音工作的施工人員沒有佩戴護耳器具等記3分；在不正當位置進出棚架工作台、在外牆棚架工作時沒有扣上獨立救生繩、擅自改動現有合資格竹棚等記5分。部份只適用前綫管理人員或工友，同時規管兩者的項目則佔最多。

記分達10分時建議要上安全改進課程

當前線人員或工友被記分達到或超過10分時，可以「自願」參加半天安全改進課程，完成課程後可勾銷3分。如果被記分達到或超過15分時，則會被「強制」參加一天安全改進課程，完成後可勾銷6分。不安全行為發生一年後，相應項目的分數將自動取消。

就讀入職安全課程、觀看安全影片、報告地盤潛在不安全環境和即時改善地盤不安全環境，可得到「獎分」，用以扣違規時扣減記分分數。

「安全表現記分制度」建議獎分項目

因參與改進課程而無法工作 相關人員自行承擔損失

改進課程的課程費用由承建商承擔，不過前線人員或工人需自行承擔因參與改進課程，而無法工作所牽涉的薪酬損失。業界認為這安排鼓勵參與改進課程，同時確保前線人員不會因此而面臨經濟損失，商會正研究可否在周日辦改進課程。

業界擬定在5月尾檢討第一階段（4月初至5月尾實施）成效，然後根據成效檢討結果，與建造業議會商討移交此試行制度以配合其「前線人員安全表現紀錄」安排。