科大主導研發溫室氣體探測儀　有望在中國太空站應用助緩氣候變化

神舟十八號載人飛船預定今晚（25日）升空，昨日的新聞發布會提及由香港科技大學領導的「高分辨率全球溫室氣體探測」項目，未來有望在太空站開展研究與應用。科大研發團隊回應稱，該探測儀以中國載人太空站為平台，將對全球中低緯度範圍內的二氧化碳和甲烷排放熱點進行監測，包括發電廠、煤礦等。數據將為決策者提供定量信息，以制定有效的減碳措施及評估成效，協助緩解全球氣候變化。



科大團隊指出，為響應國家「碳達峰碳中和」戰略目標，該團隊與中科院長春光機所合作，主導研發輕小型高分辨率溫室氣體點源探測儀，該儀器已入選中國太空站應用與發展工程空間科學與應用項目。未來將為中國雙碳建設提供強有力的數據，也將服務眾多「一帶一路」上國家和地區。

共同項目負責人、科大土木及環境工程學系「傑出創科學人」蘇慧教授稱，此項目彰顯香港與內地在科技發展和創新領域的緊密合作和共同努力，期待探測器的成功發射，並盼望為實現淨零排放做出貢獻。

同為項目負責人的科大土木及環境工程學系系主任張利民講座教授稱，科大研發團隊有創意、有夢想。去年成功發射香港科大雄彬一號高分辨衛星，這次又主導小型高分辨溫室氣體點源探測載人航天項目，再次證明在國家大力支持下，港澳科技人員可以承擔更多重大科技項目。

▼2023年11月 中國載人航天工程代表團訪問香港▼



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另外，昨天的神舟十八號載人飛行任務記者會，也提到在去年11月，中國載人航天工程代表團訪問香港澳門特區。其中，科大迎接了9名代表團成員的來訪，並舉辦「中國載人航天工程代表團與大學師生對話」活動，約400位師生與代表團互動交流，就太空探索議題展開熱烈討論。