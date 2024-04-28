今日必看8分鐘｜廣州強龍捲風致5死｜員工遇竊僱主發帖代出頭

廣州白雲區強龍捲風致5死33傷 141家廠房受損

央視報道，27日（周六）下午3時左右，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現強龍捲風，龍捲風影響距離約1公里，影響鐘落潭鎮光明、陳洞、金盆、良田4個村。本次災害造成5人死亡，33人受傷。

鯉魚門道的士遭Tesla私家車攔腰撞至翻側 5人受傷

油塘今晚（27日）發生交通意外。晚上9時25分，一輛Tesla私家車與一輛的士於油塘道及鯉魚門道交界，近油麗邨雍麗樓對開發生相撞，的士隨後翻側，多名途人目擊報案。消防派遣多輛救護車到場支援。涉事私家車車頭損毀凹陷，撞向安全島圍欄；而的士的左邊車身凹陷，擋風玻璃爆裂。現場消息指，當時Tesla沿鯉魚門道西行，的士則由對線右轉油塘道，Tesla攔腰撞向的士左車身導致其翻側。警方正調查意外成因，包括是否有人衝燈肇禍。

紅磡站熱心男幫手推BB車 惹搶車驚魂 另有醉漢推跌女子被捕

港鐵紅磡站發生搶嬰兒車驚魂。消息稱，27日晚上10時許，一列東鐵綫列車往羅湖站方向行駛，當列車駛到紅磡站時，一名男子打算推一架嬰兒車下車，懷疑遇到困難，另一名熱心男子見狀幫手推車，其他乘客以為有人想搶嬰兒車，於是報警，警員接報到場，經調查後證實一場誤會，列作雜項處理。

追夢咖啡師apm遇竊 僱主不忿好員工被偷手機發帖代出頭

觀塘apm Lobby Cafe本月中發生偷竊案，賊人在收銀枱前徘徊良久，待女店員轉身入廚房之際，偷去其蘋果手機。店主不忿勤奮好員工被偷手機，在網上發帖代出頭，閉路電視片段可見一名中年男子單手拔去手機叉電線，拿走手機。

銅鑼灣餐廳遭爆竊失逾$5萬現金 負責人：5分鐘得手 料熟人所為

今日（28日）下午約1時，警方接報銅鑼灣渣甸坊48號地舖一間串燒店，店門有被撬的痕跡，損失約5萬多元現金。警方將案件列作爆竊案調查，交由灣仔刑事調查隊第7隊跟進，正追緝涉案賊人。負責人陳先生翻查閉路電視，指賊人由入門口至得手離開僅5分鐘，懷疑此次爆竊案是熟人所為。

李鄭屋邨法團委員捱斬 前法團主席劉貴華拒覆：唔方便、瞓緊覺

油麻地茂林街日前（25日）發生的斬人案，遇襲男子為李鄭屋邨業主立案法團第十屆管理委員會（第二任）委員彭李達（66歲），他手、胸中刀，浴血倒地送院。據悉現任及前任法團，正就新舊管委會糾紛訴諸法律。彭男則正就另一滲水案件，與前任主席劉貴華對簿公堂，早前在土地審裁處答辯，同日中午在一街之隔外捱斬。

港男頭上驚現14粒！「麝香葡萄」真身嚇死人 網民︰人頭都唔放過

踏入春季，荔枝椿象（又稱「荔蝽」、臭屁蟲）到處產卵，14粒綠色蟲卵經常現身家居各處，其中以新界區為甚，更被網民稱為「大埔名物」，惟沒料到竟然生到人的頭上！有港男在發帖上載照片，可見其頭髮上有14粒荔枝椿象綠色蟲卵，驚問「點解要喺我個頭播種？」。網民笑言「以為頭飾」、「你個頭應該唔慌（乾淨）」、「真心笑咗」，亦有人直言「好恐怖」、「好驚嚇」。

五一｜土瓜灣內地團風光不再 購物點現吉舖 商戶：黃金周冇期望

自去年香港與內地恢復全面通關後，屢次出現內地團逼爆土瓜灣用膳的問題，不過通關一年多後，下周迎來疫後第二個內地五一黃金周長假期，來土瓜灣食團餐及購物的內地團大排長龍光景不再，團餐食肆門可羅雀，新開僅數月的藥妝店已結業，舖位正在招租。有專做內地客生意的藥房職員稱，近月內地團人流愈來愈少，坦言：「對今次黃金周冇期望，撐得幾耐就幾耐，𠵱家呢個大圍環境，唔係剩係我哋差，係周圍都差。」