新冠病毒｜6個月大女嬰出現病徵五日　入院後確診　併發嘶吼症

衞生署今日（28日）公布一名過往健康良好的六個月大女嬰，上周二（23日）起出現發燒、氣促、咳嗽帶痰及鼻炎。她於昨日（27日）被帶到仁安醫院求診，並獲轉介到威爾斯親王醫院，同日入住該院兒童深切治療部接受診治。病人臨床診斷為2019冠狀病毒病併發嘶吼症。女嬰現時情況嚴重，仍然留院。



確診新冠病毒病的六個月大女嬰併發嘶吼症，現於威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治。（鄧穎欣攝）

3名家居接觸者出現病徵

衞生署衞生防護中心表示，確診女嬰沒有接種新冠疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的三名家居接觸者出現病徵，中心正繼續調查個案。

中心強調，接種疫苗可有效預防嚴重新冠個案，高危人士（包括孕婦）應盡快接種疫苗及適時接種加強劑。同時中心亦提醒高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。

中心提醒從未接種新冠疫苗或未曾感染2019冠狀病毒病的高危人士，應盡快接種疫苗及採取額外的衞生措施以保護自己；家長亦應安排滿六個月的嬰兒盡快接種新冠疫苗，以減低重症及死亡風險。高危人群無論以往曾接種多少劑數的新冠疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病至少六個月後，接種額外一針的加強劑以加強保護。

中指出出，新冠病毒和季節性流感的活躍程度已出現上升趨勢。除接種疫苗外，為預防感染2019冠狀病毒病、流感及其他呼吸道疾病，以及預防疾病在社區傳播，市民應時刻保持嚴格的個人及環境衞生。