流感｜衞生防護中心分析病毒株由H3轉為H1　流感高峰期將延長

近期流感個案上升，幼兒及兒童重症增加，衞生署及醫院管理局今日（30日）就此會見傳媒，呼籲市民提高警覺。衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基表示，自一月踏入流感高峰期後，近日流感活躍程度持續在高水平，最新流感實驗室檢測陽性比率升至9.76%，料會持續一段時間。

他指出，今次流感病毒初期為H3病毒株，至4月開始則轉為H1病毒株，由於病毒株改變，故參考過往情況，流感高峰期會稍為延長。



衞生防護中心提醒，本地季節性流感活躍程度過去兩周持續顯著上升至高水平，並可能會在未來數周進一步攀升及在高水平維持一段時間，呼籲市民預防季節性流感及其他呼吸道感染疾病。（資料圖片／林若勤攝）

衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基表示，自一月踏入流感高峰期後，近日流感活躍程度持續在高水平，最新流感實驗室檢測陽性比率升至9.76%，料會持續一段時間，公立醫院入院比率亦已升高於基線水平，料流感高峰期持續一段時間。

他指出，今次流感病毒初期為H3病毒株，至4月開始則轉為H1病毒株，由於病毒株改變，故參考過往情況，流感高峰期會稍為延長。

他分析近日的死亡個案，559宗重症成人個案中，當中346宗為死亡個案，重症個案中有七成未打針。至於兒童個案方面，有22宗重症個案，當中三人死亡，重症個案中有八成未打針，主要併發症為嚴重肺炎。

他表示，雖然長者及兒童的疫苗接種率比之前高，但仍有不少人未打針，呼籲其盡快接種疫苗。

至於新冠方面，他指出，近日留意到病毒活躍程度有稍為上升，而近日有3宗重症兒童個案，均沒有接種疫苗。他強調，現時疫苗對流行病毒株JN.1有效及安全，呼籲未打針的市民盡快打針。

其他呼吸道感染疾病方面，鼻病毒和腸病毒的兒童入院比例約有21.6%；腺病毒就是8.6%，呈下降趨勢。

他重申，料流感高峰期持續一段時間，故相信未來將有更多爆發及重症個案，呼籲市民盡快接種疫苗。他又指，如有呼吸道病毒症狀、身處人多的室內地方等，都應戴帶口罩。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，過去兩星期公院服務需求有輕微上升情況，當中兒科病床使用率由90%上升至110%。由於明日（1日）為公眾假期，預料求診需求會上升，醫管局已制定一系列措施應對。此外，醫管局14間普通科門診會在明日繼續開放，為市民提供服務。