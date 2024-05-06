的士申加價｜承認樹大有枯枝　周國強：為兩單嘢抨擊業界最心痛

政府正審視的士業加價申請，據悉初步計劃壓縮市區的士（紅的）申請加幅，由落旗加5元減至加2元，紅的落旗29元，方案最快明天（7日）諮詢行政會議，稍後提交行會正式拍板決定幅度。



的士小巴商總會理事長周國強今日（6日）對消息感失望，認為未能追回落後加幅，但相信加2元市民一定可接受，「香港消費，午餐都60幾蚊，的士收20幾蚊，兩三支旗先（夠）午餐就唔公平。」對於的士業風評，他指樹大必有枯枝：「為咗一兩單嘢抨擊的士業，我係最痛心。」



對於uber等網約車搶佔市場，周認為，是年輕人被這些網約平台及較高級的私家車吸引，冀政府年中盡法取締白牌車：「後生仔突然有Benz（平治）靚車坐，覺得畀多少少有乜所謂？但其實一架二手Benz好平，變咗佢成本又平，（白牌車司機）一個人知自己偷緊嘢，禮貌咪好啲！」



的士業界2023年3月就加價申請方案達成共識，要求市區的士（紅的）落旗加5元至32元，新界的士（綠的）加4.5元至28元，大嶼山的士（藍的）加價6元至28元。消息指，政府已審視加價申請，初步認為市區的士落旗加價約2元，至29元起錶會比較合適，較業界申請的5元加幅為低。

商會：香港午餐都60幾蚊 的士要兩三支旗先夠

的士小巴商總會理事長周國強稱對消息感失望，指現時的士落旗收費太低，未能與巴士收費拉開一定差距，「香港消費，午餐都60幾蚊，的士收20幾蚊，兩三支旗先（夠）午餐就唔公平。」

他又提到政府在上次的士加價時，承認的士收費滯後20%，惟今次卻置之不理，「政府冇膽量，驚畀市民唾罵，成日又話改善的士業服務，但收入最低，點樣搵到新人入行？點推動行業發展？落差得好緊要。」

的士小巴商總會理事長周國強。(資料圖片/盧翊銘攝）

不擔心加價後流失客源予uber

對於近年白牌車、網約平台uber等搶佔市場，周國強指不擔心加價後客源會因此流入白牌車市場，因該些網約車最低消費40多元，但重申政府年中審視的士業營運及規管網約平台時，要有明確指示如何趕走不合法的白牌車。

問及為何市民會選擇更貴的網約車，周認為，uber等網約車進入市場時，網約平台不夠普及化，普遍年輕人被不用即時支付現金、坐更高級的私家車吸引。

後生仔突然有Benz（平治）靚車坐，覺得畀多少少有乜所謂？但其實一架二手Benz好平，變咗佢成本又平，（白牌車司機）一個人知自己偷緊嘢禮貌咪好啲！ 的士小巴商總會理事長周國強

2022年7月19日有的士團體到政總請願籲修例規管Uber。（張浩維攝）

「著西裝揸的士都得」

他又說，近年的士業被污名化，強調樹大必有枯枝，「相反有啲傳媒、市民同議員譁眾取寵，為咗一兩單嘢抨擊的士業我係最痛心」，又認為的士業問題不是業界可解決，更重要是政策問題。