小交響樂團前小號手認迷你倉藏爆炸品　官指悔意流於表面囚4年半

香港小交響樂團前小號手，涉在紅磡的迷你倉收藏爆炸品及武器。警方接獲線報後上門搜查，在該迷你倉發現多把長刀、伸縮棍，及多支火箭和羅馬焰火筒等。小號手早前承認管有爆炸品及攻擊性武器兩罪，區域法院法官謝沈智慧今（10日）判刑時指，被告的悔意流於表面，又指他前途盡毀，也屬咎由自取，判他入獄4年半。



法官又特別指出，警員在迷你倉發現大量示威者常用物品，惟控方指它們與案無關，在案情中亦沒有提及。法官指控方處理方法，嚴重降低被告的罪責，會把判刑理據的副本，給予律政司。



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被告文曦（33歲，小交響樂團小號手），被控於2022年9月2日，在紅磡恒藝珠寶大廈2樓「e多迷你倉」2954號倉房，明知而管有爆炸品；及管有攻擊性武器，即一支彈叉連43顆鋼珠、兩把斧、3把刀、兩支木棒、兩支伸縮棍及一支金屬棍，意圖將其作非法用途使用。

指被告選擇犯案自毀前程

法官判刑時指，被告原本前途一片光明，但選擇犯案，自毀前程。此外，雖然他指感到後悔，但口惠而實不至，在求情信中對犯案動機隻字不提，認為被告只是懊悔被揭發，前途盡毀亦是咎由自取。

若爆炸品落入不法之徒會禍及無辜

法官續指，涉案爆炸品若落入不法之徒手中，恐會禍及無辜，造成恐慌。考慮以上因素，法官最終就兩罪，判被告監禁4年6個月。

迷李倉內有大量暴亂示威者用品

判刑後，法官特別指出除控罪和案情提及的物品，警方亦在迷李倉發現大量物品，包括戰術背心、護目鏡、頭盔和BB彈等，控方指這些物品和本案無關。法官指，它們都是社會暴亂中示威者常用到的物品，法庭可推論該些物品會在大型集會中被使用，加重被告的罪責。即使法庭不作此推論，亦會視之為迷你軍火庫。除了作不法用途，被告沒有理由管有該些物品。

控方處理嚴重降低被告罪責

惟控方的處理方法，嚴重降低被告的罪責，令法庭在判刑時不能考慮該些物品。法官指，會把判刑理據的副本，給予律政司。

案件編號：DCCC 960/2023