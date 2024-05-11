今日必看8分鐘｜元朗父子打架50歲父不治｜新疆阿勒泰現紅色極光

元朗兩父子凌晨打架 50歲父頭傷送院不治 警拘32歲兒子

元朗發生命案。今日（11日）凌晨1時許，警方接報指，32歲男子和50歲父親在屏輝徑2至44號良材大樓單位打架，父親頭部受傷，傷者昏迷送往博愛醫院搶救，最終延至凌晨2時28分不治，警方到場調查，拘捕兒子涉嫌「謀殺」並帶署扣查，交由元朗警區重案組接手調查。

元朗8煞闖入洗車店大肆破壞 掠走$15萬現金 扑爛2車包括平治

元朗發生刑毀盜竊案。今日（11日）凌晨零時許，警方接報指，5名非華裔男子和3名本地男子闖入德業街6至14號洗車店，破壞2架車輛、電腦、電視和玻璃板，同時盜去15萬元現金，繼而登上3輛接應車輛逃走，警方到場調查。現場所見，涉事洗車店事後拉閘收舖，店外泊有一輛平治，右邊擋風玻璃破裂。

中環紅棉路Benz溜後撞後車 七旬男司機留醫6日終不治

上周六（4日）下午2時45分，中環紅棉路近香港公園體育館對開有兩架Benz私家車相撞，一輛深色Benz因司機不適而失控溜後，撞向防護欄後再撞到一架白色Benz。救護人員到場發現深色Benz的75歲男司機陷入昏迷，車廂內有懷疑嘔吐痕跡，遂將其送往瑪麗醫院搶救。司機留醫6日，惜昨晚（10日）9時04分終告不治。

九巴英製雙層電巴｜逾200巴士迷排隊爭搭首航齊呼唱︰真的很興奮

九巴首架英國車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴今早（11日）首航，行駛過海112號號線，由長沙灣蘇屋邨開往北角。首班車早上11時50分啟航，但10時許已吸引逾200名巴士迷在車站排隊等首班車，頭位乘客凌晨12時許已到場。各路巴士迷出盡法寶為心愛的巴士「打Call」（呼唱），有數十名巴士迷更齊聲高唱:「英製～電巴～真的很興奮～」

有片｜長沙灣連翔道私家車陷火海傳爆炸聲 濃煙沖天消防開喉撲救

長沙灣私家車起火。今午（11日）約3時30分，連翔道近海達邨對開有私家車起火，傳出爆炸聲，多人見狀報案。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄，起火原因有待調查；火警暫未有傷亡報告。網上流傳一段事發片段，可見涉事私家車全車陷火海，濃煙沖天，消防正在射水撲救。事後私家車嚴重焚毀，車頭燒成廢鐵，車轆甩脫。消息稱，車主由沙田出發，行車約10分鐘後突然發現車輛冒煙，下車查看時車輛隨即陷火海。

李鄭屋邨法團委員捱斬案拘3男 2越漢做刀手睇水 黑漢駕車接應

一名66歲姓彭男子於上月25日，在油麻地茂林街被一名男子揮刀斬傷，施襲者得手後登上一輛私家車逃去。警方連日來調查案件，昨日成功拘捕3名涉案男子，據悉角色分別為刀手、接應車輛司機及把風者。警方交代案情指出，被捕人中兩人為持免遣返聲請擔保書的越南籍男子，餘下一人為本地人；又指兇徒公然在司法機構附近，有預謀地襲擊剛出席完民事訴訟聆訊的事主，是挑戰法庭尊嚴，警方予以嚴厲讉責。

西貢大網仔路 的士與私家車迎頭相撞釀2傷 的士司機一度被困

西貢發生交通意外。今日（11日）下午12時43分，一輛的士與一輛私家車於西頁大網仔路、近早禾坑碼頭附近迎頭相撞，兩車車頭嚴重損毀，的士司機一度被困。救護人員接報到場，約10名消防員合力將的士司機救出，他腳部受傷，清醒送往將軍澳醫院治理；另外的士女乘客頸痛，送往威爾斯親王醫院治理。警方正調查事意成因。

官方發布地磁風暴紅色預警 新疆阿勒泰出現絕美紫紅色天空

國家空間天氣監測預警中心5月11日09時發布地磁暴（又稱地磁風暴）紅色預警稱，北京時間2024年05月10日23時起發生地磁暴，最大等級達到超大地磁暴（Kp=9）水平，預計未來24小時，磁暴過程仍將持續，後續仍可能發生大地磁暴。

男子不喝酒卻患肝癌中期 求醫揭常吃1款健康食物出事：毒素嚴重

有些食物雖然健康，但也不要常吃，否則隨時出事！台灣1名70歲男子本身沒有喝酒，身體健康，但突然胃口變差，半年瘦5公斤，且皮膚泛黃，到醫院檢查發現竟然患上肝癌中期，原因竟是他常常吃1款健康食物。