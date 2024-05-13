今日必看8分鐘｜土瓜灣爆水管泥水湧入屋｜雲南交警變｢碰瓷黨｣

土瓜灣爆水管│18吋直徑地底淡水管爆裂 黃泥水湧入屋淹浸民宅

土瓜灣發生爆水管事件。凌晨零時許，據報漆咸道北近新圍街有水管爆裂，大量黃泥水由地底湧出。由於新圍街為斜路，黃泥水有如「洪水」一樣，由漆咸道北沿新圍街湧落馬頭圍道方向，馬頭圍道、新柳街、庇利街、機利士北路等多條馬路無一倖免。警方及水務署人員到場封路及作緊急維修，其中警方封閉多條道路。

西貢七人車司機疑誤把油門當煞車 直剷獨立屋撞破大門 一地瓦礫

西貢獨立屋被七人車直剷入飯廳，大門遭撞毀，石屎瓦礫散落一地。屋主陳先生大感無奈，指今早（13日）在樓上聽到「砰」一聲巨響，於是立即下樓查看，未料目睹此情況。目前未點算損失，仍待警察進行調查事件。警方指車主報案稱打算煞車卻踩錯油門，結果加速衝進獨立屋範圍，事件中無人受傷。

失蹤漢伏屍筆架山 曾稱上獅子山及望夫石餵狗

一名男子被發現倒臥在筆架山山坡，搜救人員初步檢驗後相信為失蹤者潘松龍。消息指，昨日（12日）1時許，死者告訴妻子將前往獅子山及望夫石餵飼狗隻，其後再向妻子表示準備下山回家，惟過了一段時間仍未歸家，而且聯絡不上，妻子擔人不已於是報警。救援人員登山搜索，最終有行山人士發現事主倒臥麥理浩徑第5段一處山坡，惟已氣絕身亡。

般咸道石牆樹今起逐步「截枝」 街坊理解安全第一惟感不捨

位於薄扶林般咸道及醫院道之間的斜坡上一棵屬石牆樹之古樹名木，因受褐根病感染，近月腐爛加劇，路政署今日（13日）起展開的緊急移除工作，以保障公眾安全。移除工程由上午10時開始，進行至下午4時，預計明日（14日）完成。記者今午前往觀察，路政署工作人員封路，擺放吊臂工程車，攀往石牆樹高位，陸續以電鋸截除樹枝枝幹，附近居民途經圍觀，大感可惜與不捨。

垃圾徵費｜居民參與先行先試逾月 學會回收廚餘減用指定袋

政府原擬4月1日推行垃圾徵費計劃，改為同日起在14個處所「先行先試」，待5月底向立法會交代進展，再決定是否按照押後計劃的8月1日實施。荃灣滿樂大廈安寧樓為其中一個「先行先試」點，有四人家庭居民指，一向都有購買垃圾袋的習慣，參與計劃以來改用政府派的指定袋，再配合屋苑新設的智能廚餘機，過去一個月以來，開始把廚餘分類回收，乾的垃圾才放入指定袋，試行1個月期間沒有遇上太大問題。戶主預計，待政府落實垃圾徵費，預計每月購買指定袋開支為50元，屬可接受範圍。

雲南交警變｢碰瓷黨｣ 撲撞引擎蓋慘叫「真疼啊」

雲南交警竟變「碰瓷黨」，執法時故意撞上往來車輛引擎蓋，還高聲大喊「啊！啊！真疼啊！」5月11日，「雲南運管人員疑似碰瓷執法」的影片在內地網絡流傳，引發網民熱議。