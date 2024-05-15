調查指3成青年初入職場有壓力　部份人焦慮失眠　須2至6個月適應

由學生變成職場新人必然會有不同煩惱，青協青年研究中心一項調查訪問604名青年，超過3成青年稱初入職場承受相對壓力，包括規劃個人前途、職場人際關注等，研究稱適應全新的工作環境和職場文化時，部份青年或會出現焦慮、不安、失眠及情緒性進食等，適應期大約需時2至6個月。



(左起)青年協會青年研究中心項目主任趙凱澄、青協青年創研庫社會民生組副召集人張綽嵐及郭達生、成員徐嘉熹及楊子晴公布「提升青年精神健康助職場適應」研究報告。（青協提供）

青協青年研究中心成立的「青年創研庫」，今天（15日）公布有關「提升青年精神健康助職場適應」研究報告。調查訪問604名本港青年，其平均工作年期為2.6年，當中超過3成表示剛進入職場時承受相當壓力，尤其是在「規劃個人前途」、「處理職場上的人際關係」及「應付工作要求」等。

調查顯示，受訪青年目前的壓力主要來自財務（36.4%）、個人發展及前途（35.6%）和工作（29.6%）。當遇到壓力時，逾半青年選擇同朋友傾訴來減壓，另有青年選擇吃喝、聽歌、看電影、看劇等紓緩壓力。

調查又指，半數受訪青年認為職場對患有情緒病之員工的接納程度非常低，故若出現精神健康問題，超過一半青年表示不會告知他人，原因是害怕成為其他人的話柄。

青協公布「提升青年精神健康助職場適應」研究報告。（青協提供）

受訪者認為，如果坊間的精神健康服務有以下的特點，包括網上視像服務（40.1%）、可以隱藏個人身分（38.4%）和可負擔收費（31.8%），有助鼓勵人們尋求協助。

研究綜合受訪者情況，由校園過渡至職場，面對身分的轉變，需要適應全新的工作環境和職場文化，部分青年出現焦慮、不安、失眠及情緒性進食等，而適應期大約需時2至6個月。

研究又稱，現時針對過渡階段在職青年的精神健康服務存在缺口，因青年步入18歲後，便不能再使用公營兒童及青少年的服務，而直接劃入成年的服務使用者，需要重新輪候。當在職青年遇到精神問題，便要面對公營服務輪候需時或私營服務收費不菲的困局。