消委會．果醬｜30款有29款高糖　唯一低糖檢出無糖甜味劑宜少攝取

麵包配果醬，看似健康，原來並非必然。消委會測試30款較常見果醬，發現29款果醬均屬高糖，只有Beyer士多啤梨果醬一款糖含量屬於低糖，但這款果醬則檢出無糖甜味劑三氯半乳蔗糖。消委會指，三氯半乳蔗糖屬規例准許使用的無糖甜味劑，但仍建議宜盡量減少攝取這類甜味劑。



消委會測試30款較常見果醬，發現29款果醬均屬高糖。（消委會選擇月刊）

消委會測試30款較常見果醬，每100克售價由3.1元至40.8元不等，包括10款士多啤梨果醬、5款杏桃(apricot)果醬、7款藍莓及相關果醬、5款香橙果醬、及3款覆盆子/紅桑莓 (raspberry)果醬。

消委會：無糖甜味劑增患二型糖尿病、心血管疾病風險

結果發現，逾九成半、有29款果醬均屬高糖，其中Mrs Darlington's藍莓果醬糖含量最高，每100克有58.6克糖，如進食一份食用分量、即16.5克，已等於攝入9.7克糖，佔每日攝取限量約兩成。

在30款果醬中，只有Beyer士多啤梨果醬一款糖含量屬於低糖，但這款果醬檢出無糖甜味劑三氯半乳蔗糖，檢出量為每公斤342毫克。

雖然三氯半乳蔗糖屬規例准許使用的無糖甜味劑，檢出量亦無超出最大使用量，但消委會引用研究指，使用無糖甜味劑可能對成年人產生長遠影響，如較高的無糖甜味劑攝取量與身體質量指數（BMI）上升和肥胖的風險增加有關，增加患上二型糖尿病、心血管疾病風險等，宜盡量避免使用無糖甜味劑。

消委會的測試也指出，30款果醬檢出的每100克固體食物的膳食纖維含量均低於3克，並不屬於「膳食纖維來源」食物。

此外，測試也發現，30款果醬中，只有agrimontana果醬的維他命C含量為18.0毫克，屬維他命C來源食物、而Hero、及九州果實果醬每100克維他命C含量分別是35.9毫克和37.8毫克，屬高維他命C食物。其餘27款維他命C含量偏低，有3款更完全沒有檢出維他命C，包括CIRIO、法國聖桃園、及Essential Waitrose & Partners的果醬。

消委會給消費者的意見：

● 選購時宜查看包裝上的產品描述，留意成分及營養標籤，選擇糖含量較低、及沒有加入無糖甜味劑的果醬，以及選擇水果成分排在配料表的較前位置、即水果成分所佔比例相對較多的產品

● 留意產品包裝是否完整，檢查其蓋子的密封性和真空度，避免選購罐內有上升氣泡或顏色有異的果醬，並留意保質期和食用期限

● 將果醬存放在陰涼、黑暗、乾燥的地方，避免陽光照射；開封後儲存在雪櫃內，並應在產品指示的期限內用完

● 消費者應保持健康均衡的飲食，減少攝取游離糖及甜味劑，亦不應以果醬代替水果

