周國強不贊成的士司機放蛇捉Uber　對網上呼籲打擊的士違規感心傷

的士業界與白牌車矛盾升級，網上流傳多段據悉是業界自行「放蛇」打擊Uber片段引起熱議。的士小巴商總會理事長周國強今早（20日）表示，不贊成司機「放蛇」行為，指應由執法部門而不是市民執法，勸市民及司機要克制。他又稱對網上有人呼籲打擊的士司機違規感心傷，相信部份人是非法網約車司機，強調「報復式行為對大家都唔好」。



周國強在港台節目再回應有指業界「放蛇」打擊Uber事件，稱未了解是業界還是市民自發，但不贊成相關行為，希望市民、車主及司機都要克制，應交由執法部門處理，而非市民自己執法，會密切留意情況並與運輸署會面商討。

他又說，警方去年只有33宗檢控白牌車個案，數字顯示政府執法力度與現實有落差。他強調網約平台本身並非違法，但若用無許可證車輛取酬載客，則屬違法，出事時也無保險，「到時索償唔到，就可能變成政府施政被抨擊嘅事件，就大家都唔想見到。」

的士小巴總商會理事長周國強。（資料圖片／梁鵬威攝）

對於有網民呼籲打擊的士司機違規，周國強稱聽之心傷，相信部份人是網約車司機，正在灰色地帶遊走做生意，強調「報復式行為對大家都唔好」，又稱政府近年對傳媒及網上評論十分緊張，認為政府也應宣傳的士業界工作。

的士車隊牌照本月底截止報名，周國強稱作為業界較大持份者，正檢視梯隊情況，努力競投牌照。他指車隊有評分等制度，相信可改寫的士業狀況，業界能有新氣象，令白牌網約車需求下降，將的士與白牌車之間的事件了結。

▼5月14日 行會批准的士7月14日加價▼

