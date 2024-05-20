長沙灣副食品批發市場山斑、生魚樣本含孔雀石綠　已停售產品

食物環境衞生署食物安全中心今日（20日）表示，從長沙灣副食品批發市場一個檔戶抽取山斑樣本和生魚樣本作檢測，結果顯示兩個樣本均含孔雀石綠。已指示涉事商戶停售有關產品，正追查有關產品的來源和分銷情況。



沙灣副食品批發市場一個檔戶抽取山斑樣本和生魚樣本作檢測，結果顯示兩個樣本均含孔雀石綠。（鄧栢良攝）

食物環境衞生署食物安全中心今日表示，透過恆常食物監測計劃，從長沙灣副食品批發市場一個檔戶抽取山斑樣本和生魚樣本作檢測，結果顯示兩個樣本均含孔雀石綠，含量分別為10億分之3.2和10億分之2.3。

發言人表示，已知會涉事商戶停售有關產品，正追查有關產品的來源和分銷情況。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。

孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。