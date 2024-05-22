港大牙醫學院稱課程三獲牙管會認可　無提僅「有條件保留認可」

港大牙醫學院牙醫學士課程實習安排至少12年都不足，瀕臨被牙醫管理委員會取消認可，消息曝光後，院方相隔一日在今日（22日）發表聲明表示，牙管會曾於2012年、2017年及2023年對港大牙醫學士課程進行評審，「均給予課程認可資格」。不過按政府昨日（21日）引述牙管會報告，首兩次「只給予有條件保留認可」，第三次則向醫務衞生局表明「須認真考慮是否適合繼續接納為認可課程」，與學院聲明不同。



院方表示，會力臻完善課程，歡迎牙管會在評審報告所提出的建議和意見，與牙管會緊密合作，積極落實報告內的各項建議和意見。



牙管會三度批評畢業生臨床經驗不足 要求政府考慮撤銷認可

政府昨日（21日）出稿回應要求本地牙科本科生畢業後實習一年背景及建議，當中引述了牙管會對上三次評審均反映，港大牙醫課程畢業生臨牀經驗嚴重不足，個別學生甚至未有實際進行過個別牙科程序經驗。

2014年及2019年評審報告，牙管會列明「只給予有條件保留認可，並要求學院積極跟進相關建議」；牙管會2022年進行第三次評核，批評學院跟進牙管會之前兩次評審結果的建議未如理想，特別是課程落實臨牀訓練方面有明顯不足之處，個別學生甚至未有實際進行過個別牙科程序的經驗，再向政府反映，指「由於課程畢業生臨牀經驗不足情況未有改善，須認真考慮是否適合繼續接納香港大學牙醫學士課程為《條例》附表中的認可課程」。

曾於2012年、2017年及2023年獲課程認可資格

港大牙醫學院事隔一日，於今晚發表聲明回應，表示為確保畢業生符合甚或超越國際認可的專業技能及安全水平，一直以來都會委任海外頂尖學府的學者進行校外評審。院方表示，牙管會曾於2012年、2017年及2023年對港大牙醫學士課程進行評審，均給予課程認可資格。

政府指，牙管會於去年二月向政府反映，港大牙醫學士課程的臨牀訓練存在結構性問題，課程畢業生臨牀經驗不足情況未有改善。（資料圖片）

院方：積極落實報告內各項建議和意見

院方表示，會力臻完善課程，歡迎牙管會在評審報告所提出的建議和意見，亦會與牙管會緊密合作，積極落實報告內的各項建議和意見。

聲明中提到，港大牙醫學院正與包括政府及牙管會等各持份者積極商討實習框架，確保建議的實習安排能為本地畢業生提供寶貴的學習經驗，並進一步提升他們在本科課程獲得的專業能力。