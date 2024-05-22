港大牙醫學院：三獲牙管會認可課程積極落實建議　正商討實習框架

政府正修例強制明年起畢業的本地牙科生在公營體系實習，觸發港大牙醫學院被牙醫管理委員會（牙管會）指培訓不足風波，更認為須認真考慮是否繼續認可該課程。港大牙醫學院今日（22日）發表聲明表示，牙管會曾於2012年、2017年及2023年對港大牙醫學士課程進行評審，均給予課程認可資格。

院方表示，會力臻完善課程，歡迎牙管會在評審報告所提出的建議和意見，與牙管會緊密合作，積極落實報告內的各項建議和意見。



國際高等教育機構QS的「世界大學學科排名」，香港大學牙醫學科10年內8次打入全球三甲。（港大牙醫學院圖片）

政府昨日（21日）出稿回應要求本地牙科本科生畢業後實習一年背景及建議，當中引述了牙管會對上三次評審均反映，港大牙醫課程畢業生臨牀經驗嚴重不足，個別學生甚至未有實際進行過個別牙科程序經驗，牙管會只給予課程有條件保留認可，更曾考慮是否適合繼續接納香港大學牙醫學士課程為《條例》附表中的認可課程。

曾於2012年、2017年及2023年獲課程認可資格

港大牙醫學院事隔一日，於今晚發表聲明回應，表示為確保畢業生符合甚或超越國際認可的專業技能及安全水平，一直以來都會委任海外頂尖學府的學者進行校外評審。院方表示，牙管會曾於2012年、2017年及2023年對港大牙醫學士課程進行評審，均給予課程認可資格。

政府指，牙管會於去年二月向政府反映，港大牙醫學士課程的臨牀訓練存在結構性問題，課程畢業生臨牀經驗不足情況未有改善。（資料圖片）

院方表示，會力臻完善課程，歡迎牙管會在評審報告所提出的建議和意見，亦會與牙管會緊密合作，積極落實報告內的各項建議和意見。

聲明中提到，港大牙醫學院正與包括政府及牙管會等各持份者積極商討實習框架，確保建議的實習安排能為本地畢業生提供寶貴的學習經驗，並進一步提升他們在本科課程獲得的專業能力。