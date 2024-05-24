舉重健力總會主席葉永玉辭職　致辭稱香港台灣是「國家」觸發風波

撰文：何瑞芬
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中國香港舉重健力總會主席葉永玉兩次失言，將香港誤稱為「國家」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄批評錯誤不可接受。舉重健力總會今（24日）在其官方網站發啟示指，葉永玉因私人原因，昨日（23日）辭任中國香港舉重健力總會有限公司主席，主席職務由第一副主席余森波代行。

中國香港舉重健力總會主席葉永玉請辭。（江智騫攝）

葉永玉今年兩次出席比賽致辭時失言，先在今年3月出席舉重邀請賽，致辭時也提到「尤其係比較細嘅國家，例如係香港」引起軒然大波；港協暨奧委會此前曾回應，指經與該總會了解後，初步認同事件為一時口誤，提醒各體育總會，在參與相關交流活動時，對於國家主權和「一國兩制」的論述，絕不能有所含糊。

事發兩個月後，葉永玉5月6日出席「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」並致辭，期間再度失言，誤稱「比賽共有13個國家參與」，但參賽隊伍中有香港隊及中華台北隊。政府曾指葉的表述涉嫌違反一國原則，絕對不可接受。

舉重健力總會亦發聲明解釋，指葉永玉講稿並非指香港及中華台北是一個國家，完全沒有「港獨」意思，並解釋她當時在發言時發現講稿與實際參賽隊伍數目不符，同時感到句子比較長，才將句子簡化為13個國家舉重運動員參加，錯誤地沒有提及地區。

港協暨奧委會則稱，已接獲總會就主席葉永玉於開幕禮致詞失當提交的書面報告，正審視報告內容；文化體育及旅遊局局長楊潤雄也曾表明葉接二連三錯誤是不可接受。

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