漢思能源成城巴大股東　另協議披露可$350萬「平價」購威馳騰電巴

漢思能源今日（24日）宣布以27.2億元，收購城巴母公司匯達控股54.44%，取代善水資本，以70%股份成為最大股東。善水資本主席及首席執行官張堃將留任城巴主席，核心管理團隊也會繼續負責營運。



披露易相關收購公告公布城巴與內地車廠威馳騰有關電動巴士採購合約，城巴有權但無義務一次或多次訂購最多50輛電池電動雙層巴士，每輛價格若在2025年購入，售價為44.8萬美元、約350萬港元，與該公司早前公布首架電巴零售價560萬元便宜，但較傳統柴油巴士約200萬一架貴150萬元。



城巴表示，漢思能源將以總作價27.2億元，購入城巴母公司匯達控股的54.44%股權，成為匯達控股的大股東。城巴稱，原持有逾80%股份的善水資本，在交易完成後將繼續作為匯達控股的直接股東，並持有30%股權。

城巴表示，善水資本同時成為漢思能源的股東，持有其6.59%股份，續派代表參與城巴董事會，為業務提供顧問服務，善水資本主席及首席執行官張堃將留任城巴主席，城巴核心管理團隊也會繼續負責公司的營運。

收購公告披露城巴與內地車廠威馳騰之間的電動巴士採購框架協議，指城巴有權但無義務，向威馳騰訂購一次或多次、最多50輛電池電動雙層巴士，但須在2025年12月31日或之前訂購。

+ 14

公告披露，2025年前買入，每輛價格約44.6萬至44.8萬美元，即港元約350萬元。城巴去年向傳媒展示首架威馳騰雙層電巴時，曾稱該巴士零售價為560萬港元，即該採購框架下每輛電巴售價較之前零售價便宜約110萬港元，但仍較傳統柴油巴士約200萬港元貴約150萬港元。

公告也提到，匯達交通與善水今年4月簽訂氫能諮詢及顧問協議，包括協助投資營運綠能巴士及加氫站，並完成城巴第二個加氫站的興建及營運，以及為匯達車隊增購至少20輛綠能巴士等。按協議，匯達須向善水支付每年2,000萬元顧問費，及每年一筆500萬元酌情花紅。

漢思能源行政總裁楊冬表示，公司正面臨由傳統能源行業邁向新能源領域的轉型時期，此次收購意在垂直整合能源供應商及主要的終端用戶，一方面將透過現有的石油產品貿易及物流資源優勢，努力降低城巴燃油成本；另一方面公司發展氫能產業的戰略與城巴零排放轉型計劃可實現相輔相成。