多啦A夢無人機｜海都酒家推無人機宴$888位　靚景窗邊位火速訂滿

政府近年積極推動盛事經濟，全球首場多啦A夢無人機匯演，將於本周六（25日）晚上7時半於尖沙咀海濱上演。東海飲食集團位於維港兩岸的海都酒家及星薈把握商機，推出「無人機宴」吸客，若不計算服務費，分別收888元及788元，前者更包澳洲龍蝦及佛跳牆等八道餸菜。記者今午（24日）以食客身份致電查詢，海都酒家職員表示，所有窗邊位已訂滿，但強調第二行同樣可看到窗外景色。至於星薈職員則稱可盡量安排窗邊位置。



海都酒家無人機宴每位收$888 包澳洲龍蝦

繼5月初在維港舉辦煙火匯演後，不足一個月再有多啦A夢無人機匯演，為食肆帶來商機。其中位於金鐘中信大廈5樓的海都酒家，推出「無人機宴」，索價每位888元（兩位起），包澳洲龍蝦、佛跳牆、蒸海斑、燉海底椰等合共八道菜式，附送橙汁及紅酒一杯。若連同加一服務費，即每位收976.8元。

星薈FB稱「佔盡地利」 無人機宴每位收$788

而對岸屬於同一個集團的星薈，則坐落於尖沙咀天文臺8號最高的21樓，擁有270度海景的戶外露台。星薈今早在Facebook專頁中，以「佔盡地利」作為宣傳，推出與海都酒家相近的「無人機宴」，呼籲食客趁早訂枱。

不過相較之下，星薈每人收費便宜100元，每位只收788元（兩位起），而菜式亦改為波士頓龍蝦、燒牛柳粒、香煎銀鱈魚、燉花膠湯等合共8道餸，送橙汁及紅酒一杯。若連同加一服務費，即每位收866.8元。

星薈平日「歡樂宴」最便宜每位只收$398

記者今午以食客的身份，致電兩間酒樓預訂當晚的二人枱。海都酒樓職員表示「兩位就要第二行喎」，又指所有窗邊位已訂滿，但她強調第二行同樣可看到窗外的景色。至於星薈職員則表示，仍有窗邊位可預約，「其實我哋成個場都睇到，不過會盡量同你安排窗邊。」

若在餐飲資訊平台OpenRice，可發現星薈平時提供「歡樂宴」，最便宜為每位收費398元（兩位起），雖然餸菜不及「無人機宴」高級，亦只包七道菜，但連同加一服務費只收437.8元，即兩者價格相差98%。至於海都酒樓則未見兩人起的套餐。