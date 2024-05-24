今日必看8分鐘｜電動單車1拖3橫行天水圍｜經貿辦案明年2月開審

黑裙女電動單車載童「一拖三」橫行天水圍 網民：表演雜技

電動單車在路上違法橫行的情況屢見不鮮，今日（24日）網上又再瘋傳同類片段，可見一名女子駕駛懷疑電動單車，在天水圍天瑞路馬路穿插，最觸目驚心的莫過於車上同時載着3名幼童及多袋物品，無論車頭、車中及車尾均「坐無虛席」，插針難入，且全部人無戴頭盔，令人大抹一額汗。相關行為引起網民一面倒撻伐，除「一拖三」的場面驚險，有人更戲謔：「表演雜技？」

彌敦道寶馬轉彎失控剷上行人路 司機棄車不顧而去

油麻地發生不顧而去車禍。凌晨3時15分左右，警方接獲報案指，一輛私家車撞上彌敦道與加士居道交界的行人路。救援人員接報到場，發現該輛寶馬私家車撞毀了彌敦道南行、與加士居道交界的鐵欄，車頭擱在行人路上，車輛剛好停在兩支交通燈柱之間，損毀不算嚴重，安全氣袋彈出；然而車內空無一人，司機不知所終。警方在場調查，發現地面有軚痕，初步相信涉事寶馬當時沿彌敦道北行，右轉加士居道時失控剷上行人路，所幸沒有途人受傷。警方正調查車禍成因及追查司機下落。

青衣內地船員操作貨櫃「菠蘿頭」 失足從9米高位置墮下腳部骨折

青衣發生工業意外。昨晚（23日）11時許，一名57歲姓洪內地男船員，在一艘停泊在長輝路38號對開的貨船工作，期間疑站在貨櫃上操作俗稱「菠蘿頭」的貨櫃固定裝置時，失足從9米高位置墮下，右腳骨折、頭部受傷，幸保持清醒，其他人見狀報警。消防船接報到場，救護員則從陸上登船，協助傷者處理傷勢，再將傷者搬上消防船，駛至鄰近的青衣滅火輪碼頭登岸。大約今日（24日）凌晨近1時，傷者轉由救護車送往醫院治理。警方正調查意外起因，並向其工友了解情況。

水泉澳斬人｜街坊睹持刀男 果斷擸梯阻攔﹕無理由睇住第二單發生

沙田水泉澳廣場昨晚（22日）發生斬人案，一名疑有思覺失調紀錄的43歲姓林男子手持利刀闖入快餐店內斬傷女職員，多名街坊見狀合力制服男子。當晚手持鋁梯作護盾、綽號「沙膽」的黃先生接受《香港01》訪問，自言擔心再現鑽石山荷里活商場的慘劇，因此毫不猶疑挺身而出，「如果唔係我都唔會咁快，我諗都無諗。」他又憶述持刀男曾揮刀幾近傷人，他只能以梯作盾，擊向其手臂阻撓，後來一眾街坊合力擋着大門、不斷投擲雜物將其制服在地上，場面驚險。記者問及，倘若下次遇上同類情況，他會怎樣做？黃先生嘴角微微向上揚，馬上說：「我都會一樣」。

01倫敦直擊・經貿辦案｜袁松彪衞志良出庭 10月再訊明年2月開審

牽涉香港駐倫敦經貿辦的英國國安法案件，倫敦時間5月24日早上10點15分（香港時間下午5點15分），在英國中央刑事法院聆訊。兩名被告分別為香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，機場特警WAI Chi Leung Peter（音譯：衞志良）出庭應訊。第三名被告英國內政部移民執法調查專員Matthew Trickett，5月19日被發現伏屍公園，死因不明，警方正調查原因，因此對他的檢控不會繼續。案件排期明年2月10日開審，預計審訊五星期。下次聆訊將在10月25日。由於Trickett已經身亡，對他的訴訟將會終止。

長沙灣荔寶路現垃圾山 快線堆積垃圾延綿近50米擋車路

今日（24日）上午7時半左右，有駕駛人士途經長沙灣荔寶路左轉連翔道途中，發現快線有大堆垃圾擋路。垃圾如小山丘般堆放路面，大部分有垃圾膠袋盛載，但亦有木板及塑膠等雜物。垃圾山霸佔一條行車線，長約8米，其後再有零零星星垃圾散落路中，延綿近50米。至上午11時許，警方在場封路，讓食環署清潔工人清理垃圾。工人駛來夾斗車，將垃圾夾走，再用水洗地清理。

渠務署：改善多區雨水排放系統 增緊急應變隊助疏導 抵極端天氣

風季雨季即將到來，渠務署今日（23日）舉行防洪策略記者會，渠務署署長莫永昌表示，今年降雨量預測在正常範圍內，而渠務署經去年「五百年一遇」的暴雨後，已提升防洪的設計雨量參數，將防洪標準提至更高水平，他稱，「足以抵禦惡劣天氣。」他表示，渠務署的緊急應變隊伍在今年5月2次紅雨期間，在嚴重水浸地區，只用1至2小時便可解決水浸問題，以往的水浸黑點如柴灣、黃大仙在目前亦未有再出現水浸。他期望，透過持續渠道疏導，及蓄洪防洪工程，能令香港成為可應對極端天氣的「韌性防洪」城市。

港產太空人｜消息：警隊女總督察黎家盈獲選載荷專家 擁博士頭銜

國家第四批預備航天員選拔於2022年9月全面啟動，計劃選拔12至14名預備航天員，並首次在港澳地區選拔載荷專家。香港創新科技及工業局局長孫東日前表示，很快就有好消息公布，他有信心香港至少有一人入選。消息指，香港一名女警最終入選為載荷專家。載荷專家（Payload Specialist）是在太空擔任各項科學實驗和探測的科學家和工程師，屬於非職業航天員，而今次載荷專家選拔，是在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔，今次入選的女警，據悉，為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。據警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，去年起在北京接受相關訓練。

聽障BB首次佩戴人工耳蝸 聽見媽媽喊「兒子」嚇哭 感人影片瘋傳

遼寧瀋陽一個年幼的聽障嬰兒近日首次戴上了人工耳蝸，而這也是他第一次聽見外界清楚的聲音。