有片｜黑裙女電動單車載童「一拖三」橫行天水圍　網民：表演雜技

撰文：凌逸德
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電動單車在路上違法橫行的情況屢見不鮮，今日（24日）網上又再瘋傳同類片段，可見一名女子駕駛懷疑電動單車，在天水圍天瑞路馬路穿插，最觸目驚心的莫過於車上同時載着3名幼童及多袋物品，無論車頭、車中及車尾均「坐無虛席」，插針難入，且全部人無戴頭盔，令人大抹一額汗。相關行為引起網民一面倒撻伐，除「一拖三」的場面驚險，有人更戲謔：「表演雜技？」

女子駕駛懷疑電動單車在天瑞路燈位等候，當時車上載着3名男女幼童及多袋物品。（facebook / 車cam L（香港群組）影片截圖）

相關片段可見，一名身穿黑色裙、白色波鞋的女子，騎着懷疑電動單車在天瑞路近天華邨對開燈位等候，當時車上載着3名男女幼童，其中兩童站在女子前面的車頭踏腳位、另一名女童則坐於車尾，同時攬着一大袋物品。片中亦可見，該車車籃及左右把手均有一袋二袋物品，全車滿載程度可謂插針難入。

該電動單車其後緩緩橫過燈位的行人路輔助線，當時路上仍車來車往，交通燈號才剛剛由黃燈轉紅燈，情況十分驚險，惟車上大人細路均神態自若。片段引起網民側目，有人笑指「表演雜技？」，並一面倒撻伐，「呢啲見到應該要即刻報警，根本係嚴重危害行人同所有司機」、「4串1炸彈」、「小朋友係無辜，仲要一拖三」；有人認為行為明顯違法，「上次又係車住啲細嘅，直頭上門拉人。」

近月已多次有人違法駕電動單車而被捕。其中5月14日，一名女子駕駛懷疑電動單車，載着兩名男女幼童，在上水清曉路行人路上行駛。有關相片在網上流傳，警方高度重視及主動調查，兩日後（16日）在上水區拘捕一名本地女子，她涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足八歲的兒童乘客」。獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。

電動單車其後緩緩橫過燈位的行人路輔助線，當時路上仍車來車往，情況驚險。（facebook / 車cam L（香港群組）影片截圖）
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