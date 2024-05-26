顏國樑逝世｜生前曾稱患鱗狀細胞癌　腫瘤科醫生：吸煙成最大肇因

參演過不少處境節目的、以飾演「陳積」而為人熟悉的資深演員顏國樑昨晚（25日）11時許在醫院離世，終年71歲。顏國樑早年就曾在節目訪問透露，身患鱗狀細胞癌第三期並正接受化療。有醫生就指，鱗狀細胞癌其實是一種癌症類別的統稱，可發於身體不同器官，當中尤以吸煙為最大肇因，呼籲市民不要吸煙。



資深演員顏國樑（左）昨晚（25日）11時許在醫院離世，他生前受訪時曾指患上鱗狀細胞癌。（YouTube截圖）

9成涉及頭頸部癌症均是鱗狀細胞癌

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉指，鱗狀細胞癌多見於消化系統、肺部、與身體其他有黏膜的器官；當中9成涉及頭頸部的癌症（口腔、鼻腔、鼻咽、咽喉等器官）均是鱗狀細胞癌；其病徵包括口腔潰瘍、聲沙等問題；而得名「鱗狀細胞癌」，則是由於從顯微鏡下觀察到的癌細胞形狀，而非僅指特定部位的癌症。

梁廣泉續指，構成鱗狀細胞癌一般以吸煙為主，其餘則包含人類乳頭瘤病毒(HPV)、酗酒、甚至吃檳榔等。他指，一般情況下飲食較難測試是否病發成因，但戒煙酒、接種HPV疫苗等，都會是具體有效的方法。

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉說，「鱗狀細胞癌」非僅指特定部位的癌症，可見於身體多個部位。（資料圖片）

長期吸煙曾風險 患者可同時幾個部位確診

中大醫學院臨床腫瘤學系名譽臨床助理教授謝耀昌同樣提到，鱗狀細胞癌最大成因是吸煙，當中包括雪茄、電子煙都應戒斷。他指如果長期吸煙，則會有更大風險患上頭頸癌、肺癌、甚至膀胱癌，「佢哋成因都同吸煙有關，至於一個人吸煙嘅時候，除咗喺咀巴開始，啲尼古丁致癌物質除咗經過口腔之外，仲會落到喉嚨、氣管，同埋食道都有機會。」

謝耀昌指，很多時患上頭頸鱗狀癌的病人，身體不單止一處確診，甚至可以是同時幾個部位確診，其中如果是口腔患上，會有口腔潰瘍等情況；喉嚨患上則會出現口齒不清。

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謝耀昌：早期發現接受手術 痊癒率逾9成

謝耀昌說，一般治療鱗狀細胞癌，要視乎癌細胞有否擴散。早期可以切除手術方式根治，若果能從早期發現患病，痊癒率則有逾9成；若癌病演變到中後期、或未能完整切除患癌部位，則會配合化療、電療等方式；但因為其基因變異較其他病理如腺狀癌少，故較難透過標靶、免疫治療藥物醫治。

中大醫學院臨床腫瘤學系名譽臨床助理教授謝耀昌指，長期吸煙有更大機會染上由頭頸癌、肺癌，甚至膀胱癌。（資料圖片）

電療期間或令頸部曬傷、吞嚥有困難

謝耀昌又提到，治療鱗狀細胞癌的副作用雖然視乎病發部位而定，但頭頸部的癌症尤為嚴重，因為接受電療期間，可能會令頸部曬傷、吞嚥有困難，甚至口腔生滿痱滋；而由肺部引發的鱗狀細胞癌，則會透過化療、藥物治療等，常見的副作用則是甩頭髮、作嘔等。

至於鱗狀細胞癌連帶的口腔潰瘍，可能連帶令病人無法進食或食慾不振，繼而引發營養不良令身體變差，最終讓病情急轉直下。普羅市民若然不想患上惡疾，或許要聽從醫生建議，盡早戒煙。