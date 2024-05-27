律政中心大葉榕周六移除　康文署：遭「山竹」破壞僅剩4.5米樹幹

再有古樹因結構及狀況欠佳需要移除。中環律政中心一棵列入《古樹名木冊》的大葉榕，於2018年超級颱風「山竹」襲港期間樹冠受嚴重破壞，康文署指，過去六年，一直為該棵樹定期詳細檢查和護養，惟其健康狀況持續轉差，樹根及樹幹長期受到真菌問題困擾，大部分主要枝條損毀或折斷，而現時只剩下一根樹幹。署方指，經諮詢後，計劃於六月一日移除該樹，並會安排在原址補種一棵中國無憂花。



中環律政中心一棵列入《古樹名木冊》的大葉榕（編號：LCSD CW／142）因健康狀況持續轉差需要移除。（康文署圖片）

中環律政中心一棵列入《古樹名木冊》的大葉榕（編號：LCSD CW／142），因結構及狀況欠佳，將於下月一日被移除。康文署解釋，2018年超級颱風「山竹」吹襲期間，樹冠受到嚴重破壞，過去六年為古樹定期檢查和護養，包括施放堆肥以改善生長環境、施用殺菌劑以控制真菌擴散，以及修剪和移除腐爛樹枝以緩減樹木風險等。

原址補種一棵中國無憂花

不過，該樹的健康狀況持續轉差，樹根及樹幹長期受到真菌問題困擾，大部分主要枝條損毀或折斷，因此現時只剩下一根樹幹，只有約4.5米高，無法復原。康文署經樹木管理辦事處安排，諮詢城市林務諮詢小組，以及就有關移除該樹的建議諮詢中西區區議會，並獲得接納。現計劃於六月一日移除該樹，並會安排在原址補種一棵中國無憂花。

康文署發言人重申，署方會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的風險緩解方案下，才會考慮移除有問題的樹木。