新娘潭2死多傷車禍　25歲司機認賽車時越線超速　官斥自私囚58月

大埔新娘潭3年前發生奪命車禍，兩部份別為本田和豐田私家車涉以逾100公里時速賽車鬥快，期間與迎面而來的一輛林寶堅尼跑車相撞。豐田和林寶堅尼的司機在車禍中去世，另五人受傷，被告的女友亦受重傷至記憶受損，無法完全康復。25歲本田司機早前承認兩項危險駕駛引致他人死亡，以及兩項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，法官今(28日)在區域法院判刑時，斥責被告自私，未有理會其他道路使用者，他開車時不但超速，在涉案路段越線更是極為危險，判他監禁4年10個月，並停牌7年。



被告稱一時之興才賽車

被告何文熙，25歲。辯方求情時指，被告開車到涉案地點，原本只打算「遊車河」，惟他一時之興和他人賽車。

意外所涉車輛均嚴重損毀。(詳看下圖)

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法官判刑時引述辯方的書面求情，指被告向死傷者和其家人致歉，而他受事件打擊，將一生感到內疚。被告的精神和心理報告指，他現時情緒穩定，事件對其情緒的影響已減退。

窄路越線釀災難性意外

法官續指，涉案路段的路面狹窄並多彎，上限時速為50公里，但被告駕駛的本田私家車和豐田私家車的時速則逾100公里，明顯兩車是在賽車。此外，被告的車在該路段越線，極為危險，又曾高速尾隨豐田，或會造成災難性意外。法官斥責被告自私，未有理會其他道路使用者。

被告女友記憶受損反應遲緩

此外，本案案情嚴重，釀成兩死兩重傷。豐田和林寶堅尼的司機同告不治，其家人難以面對他們的離世，林寶堅尼的司機更屬無辜，此外，被告女友在事件中亦受傷。法官引述她的多份醫療報告，透露她因事件而記憶受損、理解遲緩，難以完全康復。經考慮以上因素，法官最終判被告監禁58個月、停牌7年和需完成駕駛改進課程。

一部隨後抵達的電單車亦收掣不及而倒地。(詳看下圖)

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被告與豐田司機多番越線及逆線行駛

案發於2021年10月31日晚，被告駕駛的本田私家車、一輛豐田私家車和一輛電單車，從大美篤的停車場出發，沿新娘潭往沙頭角路。當兩車的駛至一輛白色私家車，被告車上片段錄得對話稱「遊戲結束」，兩車繼而超越該白色私家車和另一黑色車，並多番越線和逆線行駛。

豐田司機與林寶堅尼司機先後不治

豐田其後駛至一個左轉路段，越線並撞向迎面而來的的林寶堅尼，本田亦駛至相撞；隨後抵達的電單車收掣不及而倒地。林寶堅尼和豐田的司機先後不治。此外，本田和豐田車上各有一名乘客受傷。

案件編號：DCCC 773/2022