300社福界員工到潮州了解社福發展　勞福局：擴闊參加者視野

社福界5億元專項基金首個項目、由社會福利署委託香港社福界心連心大行動籌劃的香港萬千社工看祖國「心連心」潮州高鐵交流團，300位來自50多個機構的社福界員工前往潮州，展開認識國家和內地社福發展之旅。勞工及福利局表示，今次的交流團定可擴闊香港社福界員工的視野，從而令他們更好把握香港社福工作的發展方向和當中的機遇，同時加強國民身份認同和民族自豪感。



300位來自50多個機構的社福界員工前往潮州，展開認識國家和內地社福發展之旅。（勞工及福利局Facebook圖片）

交流團啟動禮5月31日早上舉行，由政務司司長陳國基主持。中聯辦副主任何靖和勞福局局長孫玉菡在啟動禮後隨即聯同參加的社福界員工動身前往潮州。

勞福局表示，他們抵達潮州後，孫玉菡先與潮州市委書記何曉軍、市委常委、統戰部部長莊宋太、廣東省民政廳廳長張晨、中國社會工作聯合會黨委書記、副會長周惠和中央社會工作部五局二級巡視員王錚鍵會面，了解當地城市建設和推動社會福利工作發展的策略。孫玉菡其後為潮州市委安排的歡迎禮主禮，並在致辭時勉勵交流團遠望神州，了解和認識祖國發展的大趨勢，以及國家在改革開放取得的巨大成就。

參加者在歡迎禮後到訪湘橋區橋東街道社光村和鳳新街道高厝塘村，實地考察當地農家扶貧工作，了解農鄉發展的情況及學習精準扶貧的策略。

翌日交流團前往福利院、婚姻登記處、長者服務中心及尋失志願者機構參觀及交流，了解當地為長者提供的全方位照顧和服務、婚姻家庭一站式服務，以及當地如何組織民間志願者協助走失者與家人團聚。當晚，參加者出席潮州市行政學院莊俊輝教授的講座，了解潮州市文化、社福發展與鄉村建設，提升自身對國家發展及社福事務的認識。

在行程的最後一日，交流團參觀了全國重點文物保護單位韓文公祠和潮州古城，進一步認識國家的歷史文化及發展歷程，並親身了解當地如何激發古城活力策略及發展文化創意產業，為當地居民提供就業機會、培訓和資金扶持等措施，有助參加者對潮州的社會、經濟、文化等不同領域的面貌加深認識。

局方表示，內地社會工作近年迅速發展，社會機構紛紛推出惠民創新的服務，今次的交流團定可擴闊香港社福界員工的視野，從而令他們更好把握香港社福工作的發展方向和當中的機遇，同時加強國民身份認同和民族自豪感。

勞福局局長孫玉菡為潮州市委安排的歡迎禮主禮，致辭時勉勵交流團遠望神州，了解和認識祖國發展的大趨勢（勞工及福利局Facebook圖片）

行政長官李家超去年在《施政報告》宣布，設立5億元專項基金，協助營辦津助福利服務的非政府機構加強員工培訓及進行系統提升，應付發展需要。非政府機構可透過專項基金，安排更多員工參加內地交流團，由了解國家出發，做好「惠民生、暖民心」的工作。