新聞博覽館辦首代華人攝記陳橋專題展　戰友讚敬業：首個到最後走

香港第一代資深華人攝影記者陳橋（橋叔）4月離世，享年96歲。香港新聞博覽館正舉辦緬懷其經典作品的專題展覽，今日（1日）亦舉行專題講座，政府新聞處前助理處長譚錫揚、南華早報前採訪主任陳家耀回顧了昔日與陳橋的工作點滴，讚揚陳橋的敬業精神，永遠是第一個到達採訪現場，也是最後一個離開的人。



陳橋曾獲得6項世界新聞圖片榮譽獎（Honour Certificate, World Press Photo）。（資料圖片/高仲明攝）

講座邀請政府新聞處前助理處長譚錫揚、南華早報前採訪主任陳家耀一同回顧昔日與陳橋的工作點滴及他的新聞攝影作品，並由香港新聞博覽館前行政總監許友明擔任主持。

譚耀揚憶述，他當年在新聞處攝影組工作，「阿橋」經常前來造訪，與他們甚相熟，又形容他雖然已擁南華早報總攝影師的「江湖地位」，但從不擺架子，笑臉迎人，亦頗為健談。他又讚揚陳橋：「就算出面千軍萬馬嗰啲場合都好，佢永遠都係自己有自己嘅盤算，喺度伏，伏一張好相。」

南華早報前採訪主任陳家耀回憶，在80年代初到南華早報工作，有一次外出工作時遇上龍翔道發生大車禍及塞車，與他一同工作的陳橋「橋叔」二話不說帶著攝影器材下車並一直向前步行，當時橋叔已超過五十歲，而自己作為三十歲「後生仔」也未能追上他，到達目的地後他「大汗疊細汗」而陳橋卻「一路跳上跳落影相。」

香港第一代資深華人攝影記者陳橋4月離世，享年96歲。（資料圖片/高仲明攝）

他形容橋叔很負責任，永遠是第一個到達採訪現場，也是最後一個離開的人。他記得橋叔曾言：「就算我影足球，我已經知道我影咗入波，我已經知道我可能有一兩張好相……我係一定等場波打完我先走，如果走咗發生咩事點算？」