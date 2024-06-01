陳橋影集風波未平　「徒弟」哭訴有人盗「橋叔」作品出版　擬報案

香港第一代資深華人攝影記者陳橋（橋叔）4月離世，其女兒早前發聲明，指前傳媒人劉細良2017年印製發售的攝影集《鏡頭下的歷史》，未獲其父口頭或書面上的授權或同意。

至今日（1日），新聞博覽館舉辦「緬懷新聞攝影泰斗陳橋先生鏡頭下香港歷史點滴」，自稱陳橋為其攝影「師傅」、前廉政公署退休公務員主席許家民稱為「橋叔」鳴不平，離場時更埋首痛哭指控劉細良等人盜竊「橋叔」攝影作品，揚言或會到加拿大報案。

就相關指控，《香港01》正向劉細良查詢，而他上月曾回應指，《鏡頭下的歷史》資料是來自陳橋，不單是在「橋叔」知情和同意下進行，同時也是在獲得版權持有人授權合約的情況下開展，否認侵權、欺瞞、誤導等等。



陳橋曾獲得6項世界新聞圖片榮譽獎（Honour Certificate, World Press Photo）。（資料圖片/高仲明攝）

香港第一代資深華人攝影記者陳橋4月離世，其女兒陳麗娟在安息禮上，提到一件讓其父不快之事，五月初再發聲明，指前傳媒人劉細良2017年印製發售的攝影集《鏡頭下的歷史》，未獲其父口頭或書面上的授權或同意。

陳橋曾於80年代出版《陳橋新聞從影廿年》，2006年後在溫哥華出版《鏡頭下的歷史─陳橋三十載新聞圖片錄》，至2017年香港「上書局」再次為他推出攝影集《鏡頭下的歷史》。（資料圖片/徐尉晉攝）

近日，香港新聞博覽館舉辦「緬懷新聞攝影泰斗陳橋先生鏡頭下香港歷史點滴」並在今日下午舉辦專題講座，設參與者分享環節。自稱陳橋為其「師傅」、前廉政公署首席調查主任許家民表示，陳橋曾授他攝影技巧：「橋叔臨死嘅時候，我好難過，因為橋叔係死不瞑目......」話及此，他一度被主持打斷，但堅持說下去。

香港第一代資深華人攝影記者陳橋4月離世，享年96歲。（資料圖片/高仲明攝）

許指，劉細良從橋叔保存精心傑作的USB手指中，盜取了約四百張照片，揚言會到加拿大代橋叔報案。話畢，席間傳出鼓掌聲，許家民繼而提早離場，然而在博覽館梯間突然埋首痛哭。

他向記者表示，認為攝影集再版風波不涉及侵權問題，而是劉有人沙嫌盜竊橋叔的USB。他又指，會代橋叔向劉細良追討從發售了一千本攝影集賺得的三十萬元，如不成功，就會到加拿大溫哥華警務處報案。

劉細良暫未回應許的指控，而他上月在陳橋發聲明後曾回應說，《鏡頭下的歷史》的資料是來自陳橋，不單是在「橋叔」知情和同意下進行，同時也是在獲得版權持有人授權合約的情況下開展，否認侵權、欺瞞、誤導等等，並會考慮對發佈不符事實丶涉嫌誹謗言論的人，採取法律行動。

劉表示，書本於2017年7月出版至今，都沒有任何人就該書本的出版，展開任何司法程序，去就聲稱中的侵權或違約作出任何申索。他表示會考慮對發佈不符事實丶涉嫌誹謗言論的人，採取法律行動。